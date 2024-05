Trump rešuje Dežulovića

Vse je res. Najbolj ugledne raziskave javnega mnenja kažejo, da bo Donald Trump zmagal na ameriških volitvah. Preden dušebrižniki skočijo pokonci, da zdaj bo pa res konec sveta in da prihaja zaton vseh naših vrednot, se splača vsaj poskusiti veseliti se tega. Američane lahko Slovenci razumemo. Če je Boris Dežulović lahko najbolj atraktiven slovenski politični analitik, je Trump lahko najbolj spektakularen predsednik Amerike. Ko se je Dežulović identificiral kot Slovenec, se je tudi mislilo, da je nastopil konec časov in je Belcebub prevzel nadzor nad zgodovino naše male države. Ampak Dežulović se je hitro izkazal kot zanesljiv in verodostojen spremljevalec vrhuncev političnega življenja domovine, tako kot je Trump sijajno oživil mitologijo ameriške politične ekscesnosti. Ta dva imata v velikem in malem soroden pogled na svet. Pogosto ju ni mogoče ločiti med seboj. Kar je Trump v ameriški politiki, je Dežulović v slovenskem žurnalizmu.