A se spomnite, gospod premier Robert Golob, kaj ste mi odgovorili po obisku španskega premierja Pedra Sancheza, potem ko sem vam izrazil razočaranje nad košarico, ki jo je bil od vas prejel glede skupnega priznanja Palestine? Vsaj tak je bil vtis tudi na osnovi komentarjev španskih medijev. Španski predsednik vlade je imel morda res časovnico do julija in ste se dogovorili za precej krajšo. Toda danes je zgodba povsem obrnjena. On napoveduje akt priznanja, skupaj z Irsko in Malto, 21. maja, čez slab teden, tako kot je bilo razumeti tudi našo zunanjo ministrico, vi pa govorite o 13. juliju kot datumu, za katerega se še ne ve, ali kot o datumu pričetka postopkov ali sprejetja akta o priznanju v državnem zboru. Pa to še ni vse. Postavljate vrsto praktično neuresničljivih pogojev, ki niso odvisni od civilistov v Gazi ali od palestinske oblasti na Zahodnem bregu. Domnevam, da vam jih je zakuhal kak svetovalec. Skratka, vaše besede sočutja s Palestinci v Novi Gorici izpadejo v luči vsega tega kot ceneni populizem. Pa brez zamere.

Aurelio Juri, Koper