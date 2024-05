Ali lahko Mario Draghi še drugič reši Evropo?, 5.

Menim, da je v odmevu dr. Jasminke Dedić (Dnevnik, 10. maja) na pisanja Andreja Cetinskega in Jožeta P. Damijana pod zgornjim naslovom treba po moji presoji vsaj nekaj dodati, ali vsaj bolj preprosto, jasno, povedati. Evropa, tudi Slovenija in ves svet, je v okoljski krizi in še v številnih drugih krizah. Ampak taka je vsa zgodovina človeštva. Polna neskladij med človeštvom in naravo, t. j. med pokritjem človeških, stalno (premočno) rastočih potreb in zmožnostmi okolja. Posledice »uravnavanja« potreb in možnosti so bile najprej ostre napetosti v družbi, zatem vojne in novo usklajevanje/povečevanje zmožnosti za človeka na račun okolja. Vse dokler se ni opazilo intenzivno pešanje okolja v mnogih pogledih, ko preprosto ni več mogoče nenehno povečevati dobrin za potrebe človeštva. Ker priroda ne zmore. In tu smo zdaj.