V nedeljo, ko bo dan odprtih vrat, bodo obiskovalci lahko na gradu raziskali vse skrite kotičke in si brezplačno ogledali vsebine, ki jih grad ponuja. Med drugim si bodo obiskovalci lahko ogledali viteške turnirje in šole, plesne nastope, nastope sokolarjev in se udeležili iskanja cekinov. Če bo deževalo, bo dogodek prestavljen na 7. in 8. septembra 2024.