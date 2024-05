V četrtek med 17. in 21. uro bo v parku Muzeja za arhitekturo in oblikovanje odprtje razstave, ki so jo pripravile fužinske ustanove s sodelovanjem študentov akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter filozofske fakultete. Muzej v skupnosti 2 je nadaljevanje lanskega projekta, s katerim želijo pokazati moč skupnosti, ki je medgeneracijsko in medinstitucionalno povezana. Na odprtju razstave bodo predstavili pet projektov. Projekt Kaj dogaja na Fužinah bo obsegal zemljevid mestne četrti Fužine z oglasno tablo, kjer bodo predstavljeni ustanove in dogodki na Fužinah. S tem bodo prebivalce spodbudili k povezanosti in informiranju o dogajanju. Stanovalci in ustanove bodo v okviru projekta Delavnica na kolesih prejeli skupno delavnico, ki jo bodo lahko uporabljali po potrebi. Poleg rešitve pogoste prostorske krize bodo tako spodbudili tudi medgeneracijsko izmenjavo znanja ter trajnostno souporabo in popravilo predmetov. Prototip festivala Fužinska 3KA bo izveden na Poletno muzejsko noč, v soboto, 15. junija, med 18. in 24. uro. Združil bo kino, kulturo in kulinariko na prostem, obenem pa slavil mozaik kultur na Fužinah. Z Nabiralnikom znanja ali nabiralnikom Kaj ma? bodo otroke in mlade z oddajo anonimnih refleksij o dejavnosti ustanov na Fužinah aktivno vključili v proces odločanja. Za zadnji projekt, Park sožitja, so v sodelovanju s skupino Človek in narava pripravili serijo vprašanj, ki obiskovalca vodijo skozi park, ob tem pa ga spodbujajo k spoznavanju naravnega habitata in ekosistema parka.