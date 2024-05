Slovenski kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek je aktualni olimpijski prvak (Tokio 2021) in svetovni prvak (London 2023), na evropskem prvenstvu v Tacnu bo imel priložnost, da združi vse tri naslove na največjih tekmah. S progo v Tacnu ima še neporavnane računa, saj s prvenstev na domačem tekmovališču še nima kolajne med posamezniki, ampak le srebrno z ekipo na evropskem prvenstvu leta 2017. V letošnji sezoni je vse podrejeno temu, da si v internem dvoboju z Luko Božičem zagotovi svoj četrti nastop na olimpijskih igrah, potem ko je bil leta 2012 Londonu osmi, 2016 v Riu de Janieru šesti in 2021 v Tokiu prvi.

Dva meseca priprav v Združenih arabskih emiratih

»Pozimi sem bil skoraj dva meseca na pripravah v Združenih arabskih emiratih, kjer je bilo veliko tujih ekip in Slovencev na čelu s Kauzerjem, zato sem imel dobro primerjavo, kar meni zelo ustreza. Naredil sem veliko količino treninga na divji vodi in se domov vrnil v dobri formi. Zadnja dva meseca pilim formo za tekmovalni ritem. Po prvih mednarodnih tekmah doma v Tacnu in Bratislavi so občutki dobri. Menim, da je moja pripravljenost vrhunska in upam, da jo bom prenesel na evropsko prvenstvo v Tacnu in zajamem val visokih uvrstitev,« je pojasnil 37-letni Benjamin Savšek. V zadnjem delu priprav v Združenih arabskih emiratih se je razveselil tudi obiska družine, ki mu je pomagala pri treningih.

Ker ga v Združenih arabskih emiratih ni spremljal trener Jože Vidmar, je bil z njim na zvezi dvakrat na teden preko zooma, da sta naredila načrt dela. »To, da sem na zimskih pripravah sam, sem zadnja leta že vajen, zato se znam dobro organizirati. Ker sem star 37 let, sem pri izvedi načrta vadbe zelo samodiscipliniran, saj točno vem, zakaj moram trenirati, da mi bo koristilo za nadaljevanje sezone. Na treningu znam poslušati telo, da zaradi pretiravanja ne pride do poškodb. Zdaj, ko sem starejši, je težko delati količino treninga na visoki intenzivnosti, kot takrat, ko sem bil star 20 let. Pomembna je tudi regeneracija in njej posvečam veliko pozornosti. Zelo dobro vem, kakšen način treninga mi najbolj ustreza, da formo dvignem na visoko raven,« je bil zgovoren Savšek, ki je z izkušnjami postal zelo spreten tudi v komunikaciji z mediji.

Ne skriva, da je zadovoljen s trenutno pripravljenostjo in jo primerja z olimpijsko sezono 2021, ko je osvojil zlato kolajno v Tokiu. »Tudi tedaj sem z Božičem bil hud dvoboj za eno mesto na olimpijskih igrah in sem bil v vrhunski formi. Letos je zelo podobno in sezono želim začeti z dobrim rezultatom. V dvoboju z Božičem sem po prvih dveh tekmah v prednosti, a to ne pomeni nič, ker se najslabši dosežek izmed štirih ne upošteva, kar pomeni, da imava oba še enake možnosti za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. S tem se skušam čim manj obremenjevati in se posvetiti le svojemu nastopu, da naredim vrhunski rezultat. Oba sva sposobna vrhunskih voženj in odlične uvrstitve. Žal bo šel na olimpijske igre le eden, čeprav si to zasluživa oba,« je bil odkrit Savšek. Priznal je, da zaradi nervoze v nočeh pred tekmo slabše spal, a je tega že vajen in bo vse sile usmeril v čim boljši nastop na vodi.

Po lanskih poplavah v Tacnu brez sprememb na progi

Ker so progo v Tacnu povsem uničile poplave lani avgusta, je bilo pri organizaciji treningov tudi veliko improvizacije, dokler proga v začetku aprila ni bila nared. »Vesel sem, da je prizorišče obnovljeno in je lepo tudi na pogled. Na progi ni sprememb, kanal je enak kot je bil pred poplavami, le dolgo časa je trajalo, da so znova postavili nosilce za vratca in žice, da imamo pogoje za dober trening. V zadnjem mesecu je vse delovalo tako kot mora. Čeprav je program evropskega prvenstva zaradi napovedi slabega vremena spremenjen, nas čakajo lepe tekme,« je pojasnil Savšek.

Slovenci so treninge v Tacnu kombinirali tudi z vadbo na olimpijski progi v Parizu, kjer so zgradili modern center, kar je tudi logično, saj je predsednik organizacijskega odbora nekdanji as v kanuju Tony Estanguet, ki ima kar tri naslove olimpijskega prvaka. »Olimpijska proga v Parizu je zelo podobna ostalim po svetu. Meni je bolj pri srcu proga v Londonu, ki je malo bolj zahtevna in voda bolj divja. Tudi v Parizu s postavitvijo vrat lahko naredijo progo zelo zahtevno. Okolica s spremljevalnimi objekti je na vrhunski ravni,« je končal Savšek.

Vremenska napoved povsem spremenila spored Vremenska napoved z dežjem kroji spored EP V slalomu v Tacnu. Zaradi pričakovanega previsokega vodostaja reke je program popolnoma spremenjen. Tekmovanja so se tako začela že včeraj, torej dan prej, kot je bilo načrtovano in sicer z individualnimi vožnjami v kajakaškem krosu. Pri moških je bil najhitrejši Čeh Vid Prindiš, v današnje izločilne boje 16 najhitrejših z začetkom ob 10. uri pa se je izmed Slovencev uvrstil Tine Kancler s 13. mestom, Jakob Šavli (20. mesto) in Peter Kauzer (37.) sta bila prepočasna. »Ni bilo dobro. Na startu me je zabilo v vodo, zato sem moral zelo močno pognati, da sem dobil pravo hitrost. V izločilne boje bom šel pogumno, boril se bom do konca, ker pa smo štirje istočasno na progi, bo treba voziti tudi taktično,« je povedal Tine Kancler. Med ženskami, kjer je bila najhitrejša Švicarska Alena Marx, sta se v boj kolajne prebili Ajda Novak (7. mesto) in Eva Terčelj (12.), medtem ko je Eva Alina Hočevar (34.) naredila preveč napak. »Vožnja ni bila najboljša, saj nisem imela občutka, da bi mi čoln stekel. Ker v Tacnu voda zelo niha, se je treba prilagoditi,« je menila Ajda Novak. Jutri sploh ne bo tekem. V soboto bodo kajakaši in kajakašice imel kvalifikacije z eno vožnjo (ob 10. uri), polfinala ne bo, ampak le finale (ob 14.06), v katerega bo napredovalo 12 najhitrejših čolnov. Za konec bodo ob 16.05 še ekipne vožnje. V nedeljo bodo po enakem sistemu tekmovali še kanuisti in kanuistke s kvalifikacijami ob 10. uri, finalom ob 12.36 in ekipnimi vožnjami ob 15.35.