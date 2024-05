Novinarji, izraelska vojska, Hamas in druge priče poročajo o srditih spopadih na severu in jugu Gaze v noči s torka na sredo. Menda gre za najhujše boje v zadnjih mesecih. Izraelska vojska uporablja tudi letala in topove. Izraelske vojake je tako pričakal silovit odpor Hamasa in Islamskega džihada, ko so s tanki vpadli v 75 let staro begunsko taborišče Džabalija na severovzhodu Gaze. Reševalne skupine se niso mogle prebiti do prizorišča bojev, kjer je še vedno veliko civilistov.

Spopadi na jugu in severu enklave

Izraelska vojska je v sredo takole komentirala svoje operacije v Džabaliji: »V zadnjem dnevu je izraelska vojska začela na omenjenem območju intenzivne boje proti več deset terorističnim celicam in likvidirala večje število teroristov.« V torek so palestinske rakete iz Džabalije zadele izraelsko mesto Sderot, ki leži čez mejo nekaj kilometrov vzhodneje od taborišča. Tudi v nekdaj milijonskem mestu Gaza, ki je prav tako na severu enklave, je zdaj prišlo do spopadov, čeprav je že povsem porušeno. Izraelska vojska je sicer že pred več meseci zagotavljala, da je na severu Gaze povsem uničila Hamas.

Izraelska vojska nadaljuje operacije tudi na skrajnem jugu Gaze v Rafi, kjer je še vedno več kot milijon beguncev. Menda poskušajo izraelski vojaki in tanki prodreti v središče Rafe, a naj bi naleteli na silovit odpor Hamasa. V izraelski vojski trdijo, da so v vzhodnem delu mesta ubili številne »teroriste« in našli velike količine orožja. V torek pa je umrl prvi izraelski vojak v Rafi, potem ko se je 6. maja začel izraelski napad na to mesto.

Spominjanje nakbe

Izraelci so ukazali evakuacijo civilistov iz vzhodnega dela Rafe. Po ocenah Združenih narodov se je doslej iz mesta umaknilo 450.000 ljudi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da se je Izraelu uspelo v Rafi izogniti »humanitarni katastrofi« in da izraelski vojaki spoštujejo humanitarno pravo. Josep Borrell, predstavnik EU za zunanjo politiko, pa je pozval Izrael, naj takoj prekine operacije v Rafi.

Palestinci se v teh dneh spominjajo nakbe, katastrofe ob ustanovitvi izraelske države pred 76 leti, ko jih je moralo več kot 700.000 za vedno zapustiti svoje domove in začeti življenje beguncev v Gazi, na Zahodnem bregu, v Vzhodnem Jeruzalemu ali v kateri od arabskih držav. Danes je razseljenih 7 milijonov Palestincev, od tega jih je 2,3 milijona v Gazi, kjer v zadnjih sedmih mesecih doživljajo še hujšo katastrofo, pravo apokalipso.