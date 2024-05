V hiši v medvoški vasici Zavrh pod Šmarno goro je bil 6. julija 1845 rojen Jakob Aljaž, prebivalci Medvod pa svoj občinski praznik obeležujejo prav na rojstni dan omenjenega občinskega zavetnika. Ta je za razvoj slovenskega planinstva zaslužen tudi zato, ker je označil mnoge slovenske planinske poti, dal na vrh Triglava zgraditi zavetišče Aljažev stolp, po njegovi zaslugi so začeli graditi tudi Triglavski dom na Kredarici, Aljažev dom v Vratih, Staničevo zavetišče pod vrhom Triglava in nekatere druge planinske koče v triglavskem pogorju.

Potem ko so pred 54 leti ob 125-letnici Aljaževega rojstva na fasado njegove rojstne hiše namestili spominsko ploščo, so se pred 20 leti lotili še obnove hiše. Ta je bila dokončno obnovljena in opremljena pred dvema letoma, v njej pa so urejeni veža, hiša s krušno pečjo, vinska klet, spominska soba, kašča in galerijski prostor.

Predstavili film o svojem občinskem zavetniku

Ogledi rojstne hiše Jakoba Aljaža so sicer možni ob predhodnem dogovoru z Javnim zavodom Sotočje Medvode, nedavno pa so v okviru odprtih vrat hiše tam premierno predvajali tudi novi film o njegovem življenju in delu z naslovom Od doma do doma. Film bo odslej del stalne ponudbe turističnega ogleda hiše, njegova predstavitev pa je bila le del projektov ob 30-letnici občine Medvode.

Raznoliko praznično dogajanje bo v občini namreč potekalo vse do 7. julija, ko bo Gorniški klub Jakoba Aljaža v Zavrhu priredil slavnostno akademijo, že dan prej pa bo Občina Medvode na slavnostni seji podelila občinska priznanja tistim, ki so s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti. Na Občini Medvode so poudarili, da želijo ob jubilejni 30-letnici občane nagovoriti k tesnejšemu sodelovanju, zato bodo praznovanje namenili revitalizaciji skupnosti, saj verjamejo, da lahko le dobro povezana skupnost dvigne kakovost življenja.