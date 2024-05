Štirizvezdični hotel, ki ga je sklad Generali Adriatic Value Fund kupil leta 2019 od avstrijske družbe CA Immo, stoji ob severni ljubljanski obvoznici. Po podatkih z njegovih spletnih strani ponuja 214 sob in 12 apartmajev, restavracijo, fitnes, center dobrega počutja, konferenčni center ter podzemno garažo. Zanimanja vlagateljev za hotel je bilo po celoviti prenovi in podaljšanju pogodbe z upravljalcem precej, je za Property Forum dejal vodja upravljanja portfelja za regijo srednje in vzhodne Evrope pri Peakside Capital Advisors Christopher Smith. »Prodaja predstavlja popolno realizacijo tega našega naložbenega projekta,« je dodal.