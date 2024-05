Slabo desetino jajc, ki jih zaužijemo,znesejo kokoši, vzrejene v kletkah

Zaščitniki živali so vlado pozvali, naj prepove rejo kokoši nesnic in svinj v kletkah. Na upravi za varno hrano bodo poziv preučili in potem sprejeli odločitev o morebitni spremembi zakonodaje. Prizadevanja za izboljšanje dobrobiti pri rejah živali na upravi podpirajo, vendar poudarjajo, da je treba ob tem preučiti, kaj bi takšne spremembe prinesle rejcem in v kakšnem časovnem obdobju so izvedljive.