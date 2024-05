V 13. členu, ki govori o vrstah in namenu finančnih podpor, besedilo po novem navaja, da država z namenom uresničevanja javnega interesa na področju medijev s proračunskimi sredstvi zagotavlja finančno podporo medijem tudi v okviru posebnih shem državnih pomoči. Gre za državno pomoč za tiskane medije in digitalni prehod za digitalne medije ter za ustanavljanje medijskih zagonskih podjetij. Država bi za to namenila okoli šest milijonov evrov na leto. Finančne podpore pa ne bodo mogli pridobiti izdajatelji, ki so pod prevladujočim vplivom stranke ali če jim je bila v zadnjih dveh letih najmanj dvakrat s pravnomočno odločbo izrečena globa za prekršek v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitkom, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. Iz objave na eUpravi je razbrati, da se komentarje na zakon lahko odda do 27. maja.