Val populizma po Evropi

Ponekod so po spremembah zakonodaje volilno pravico dobili tudi mladoletniki – 16-letniki v Avstriji, Nemčiji, Malti in Belgiji ter 17-letniki v Grčiji. Prav ti naj bi ustavili val populizma po Evropi.

Prejšnjih volitev v evropski parlament se je udeležilo rekordno število mladih volilcev. Njihove glasove so dobile predvsem zelene stranke, ki se zavzemajo za omilitev podnebnih sprememb in večjo integracije v uniji. Zeleni so tako v parlamentu dobili svojega predstavnika od Portugalske do Latvije, unija pa je leta 2020 potrdila Evropski zeleni dogovor (Green Deal).

Toda trend se obrača, piše Foreign Policy: vse več mladih podpira ideje skrajno desnih populističnih strank – prav tistih torej, ki nasprotujejo zelenemu dogovoru.

Na nedavnih volitvah na Portugalskem, Švedskem, Nizozemskem, v Italiji, Franciji in na Finskem so mladi podprli ekstremne nacionalistične in evroskeptične stranke. Raziskave v Nemčiji kažejo, da so mladi vse bolj naklonjeni Alternativi za Nemčijo (AfD), ekstremno desno stranko, ki se je uvrstila med največje evropske desničarske stranke.

»Mladi menijo, da so velike stranke že izkoristile svojo priložnost«

»Te stranke ne delujejo več tako ekstremno, ker obstajajo že nekaj časa. Toda mladi so prepričani, da so velike stranke že izkoristile svojo priložnost. Sistem po njihovem ne funkcionira, zato naj zdaj poskusijo še drugi, » pojasnjuje fenomen nizozemska politologinja Catherine de Vries.

Nemška študija, ki so jo letos opravili pod vodstvom raziskovalca vedenja mladih Simonom Schnetzerjem, je pokazala, da bi danes 22 odstotkov mladih (med 14 in 29 let) na nemških volitvah glasovalo za AfD, kar je še enkrat več kot pred dvema letoma. Podpora Zelenim je v istem obdobju padla za tretjino. Kar četrtina vprašanih pa ne ve, za koga bi glasovali: še en rekord.

Razlogi niso popolnoma jasni: raziskovalci običajno navajajo splošno nezadovoljstvo v postpandemijskem ekonomskem in političnem okolju. »Zdi se, da je način, kako smo se spopadli s pandemijo koronavirusa, mlade razjezil, zaradi česar se počutijo negotovo,« so zapisali avtorji študije. Na to negotovost so najbolj vplivali razmere zaradi osebnih prihodkov in poklicnih priložnosti ter stanja v zdravstvu. Manj so zaskrbljeni zaradi podnebne krize, bolj pa zaradi inflacije, razmer v gospodarstvu in tveganja revščine v starosti.

»Revolucija na TikToku se začenja danes«

»Včasih so desničarski simpatizerji obtoževali imigrante, da jim odžirajo delovna mesta,« pravi Eberhard Seidel, direktor nevladne organizacije Šole brez rasizma s sedežem v Berlinu: »Danes je dela dovolj, ni pa dovolj stanovanj za tiste, ki delajo. Zato morajo živeti pri starših.«

Opazovalci menijo, da je ekstremna desnica izjemno učinkovito privablja pozornost mladih, in to ne samo na TikToku. 57 odstotkov mladih se z novicami o politiki seznanja prav prek družbenih omrežij. Več kot 90 odstotkov jih uporablja WhatsApp, naslednji je Instagram (80 odstotkov) in YouTube (77 odstotkov). TikTok uporablja 51 odstotkov; več kot polovica tistih, ki so stari od 14 do 29 let, jih to aplikacijo uporablja redno. Na to se je odzval nemški minister za zdravje Karl Lauterbach, ki je v svojem prvem videu na platformi, objavljenem 19. marca, izjavil: »Revolucija na TikToku se začne danes.«

Mlajši volilci sicer niso podporniki ksenofobije na tak način kot generacija njihovih staršev, meni Seidel. Glas za AfD ne pomeni nujno, da so za izgon imigrantov iz Nemčije ali odhod iz Evropske unije: »Vzamejo osnove demokracije in družbenega sistema kot dejstvo. A se ne zavedajo povsem posledic, ki jih ima obrat na desno v njihovih političnih sistemih.«

Tega se niso zavedali tudi podporniki Brexita, pravi Seidel. In spoznali na težji način.