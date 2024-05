Šef ukrajinskih policijskih enot v Harkivu pravi, da so razmere v mestu Vovčansk izjemno težke, ruske sile pa da prevzemajo nadzor v mestu, poroča Sky News. Vovčansk je praktično uničen, hudi boji pa potekajo tudi drugod. Rusi naj bi zasedli še tri naselja, dve v harkivski regiji in eno v Zaporožju.

Ruska vojska obstreljuje tudi mesto Harkiv: v granatiranju stolpnice je bilo ranjenih 17 ljudi, tudi dva otroka.

Iz sveta za nacionalno varnost Ukrajine so sporočili, da v ruski invaziji sodeluje 30.000 od skupno 50.000, kolikor so jih vpoklicali na to območje.

Ukrajino je nenapovedano obiskal ameriški zunanji minister Anthony Blinken in obljubil dodatno pomoč, sinoči pa so ga posneli med glasbenim nastopom v kletnem baru v Kijevu, kjer je igral na kitaro in prepeval pesem »Keep On Rockin' In the Free World,« kar je sprožilo zgražanje na družbenih omrežjih.