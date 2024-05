Gre za »lov brez primere,« pravi francoski notranji minister Gerald Darmanin.

Mohamed Amra z vzdevkom Muha je pobegnil včeraj med prevozom v zapor, potem ko se je pri eni od cestninskih postaj, kot je videti na posnetku varnostne kamere, v kombi pravosodnih policistov zaletel osebni avto. Sledil je strelski obračun, v katerem so ubili dva policista, tri pa ranili.

Darmanin pravi, da gre za dejanje »hladnokrvnega barbarstva« ter da so mobilizirali 450 žandarjev in policistov. Oglasil se je tudi predsednik Emmanuel Macron z napovedjo, da bodo »naredili vse, da bi našli storilce.«

Pariška okrožna tožilka Laure Beccuau je na posebni novinarski konferenci opisala napad: malo pred 11. uro je v kombi, v katerem so prevažali Amro, pri cestninski postaji trčilo vozilo znamke Peugeot. »Iz njega je izstopila prva skupina oboroženih moških, druga pa takoj zatem iz Audija, ki je verjetno zasledoval kombi pravosodnih policistov.«

Sledil je strelski obračun, v katerem so ubili dva, ranili pa tri policiste, in pobegnili z Amro.

Dve vozili, za katere domnevajo, da so jih pri napadu uporabljali kriminalci, so pozneje našli zažgani na različnih lokacijah.

Posnetek zasede:

Another angle of ambush of French police transporting Mohamed "the fly" Amra near Normandy. Clearly the "strict gun control" in France is working as well as it does everywhere else...#Kalashlife#AK47#TheFly#France#policepic.twitter.com/ng8xZiX3TA