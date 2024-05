Polet vesoljskega plovila Starliner, s katerim želi NASA prevažati posadke na mednarodno vesoljsko postajo, so morali prvič odpovedati že prejšnji teden. Astronavta Butch Wilmore in Suni Williams sta že bila pripravljena na polet, vendar pa so inženirji odkrili težavo z ventilom, ki uravnava tlak tekočega kisika na raketi Atlas V, s katero naj bi Starliner poletel v orbito.

Astronavta bi morala proti vesoljski postaji ponovno poleteti 17. maja, a so morali tudi ta polet po poročanju francoske tiskovne agencije prestaviti. Za datum naslednje izstrelitve so določili 21. maj.

Projekt izstrelitve Boeingovega vesoljskega plovila Starliner se že več let zapleta, prihaja pa tudi do velikih zamud. Nove težave pa prihajajo tudi v času, ko se podjetje sooča s krizo glede varnosti potniških letal.

NASA si želi s Starlinerjem nadomestiti prevoze, ki jih zanjo od leta 2020 opravlja zasebno podjetje Elona Muska SpaceX.