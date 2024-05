Investicijski družbi sta hotel prodala v imenu sklada Generali Adriatic Value Fund, ki je hotel kupil leta 2019. Sklad, ki ga upravlja Generali Investments, ima v portfelju med drugim tudi ljubljanski poslovni stavbi Tivoli Center in Stekleni dvor ter trgovski center Arkadia v Domžalah.

Agromarket naj bi bil v Sloveniji že lastnik Semenarne Ljubljana. Lastniško pa naj bi podjetje s sedežem v Kragujevcu obvladoval srbski poslovnež Dušana Mojsilović.

Štirizvezdični hotel ponuja 214 sob in 12 apartmajev, restavracijo, fitnes, center dobrega počutja, konferenčni center ter podzemno garažo. Kot so še zapisali na spletnem portalu, je bilo zanimanja vlagateljev za hotel po celoviti prenovi in podaljšanju pogodbe z upravljavcem precej.