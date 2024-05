Na upravnih enotah nameravajo zaostriti stavko. Do izpolnitve zahtev nameravajo na 38 od skupno 58 upravnih enotah pričeti neprekinjeno stavko vse dni v tednu. Doslej so stavkali ob sredah. Ministrstvo za javno upravo je sicer že pripravilo razširjen nabor nujnih nalog, ki jih morajo na upravnih enotah opravljati tudi med stavko.

Danes je že deveta sreda od začetka trenutne stavke zaposlenih na upravnih enotah. Za zaostritev stavke so se odločili včeraj zvečer, ker niso bili zadovoljni z napredovanjem pogajanj z vladno stranjo. V sindikatu trdijo, da se ministrstvo za javno upravo še vedno ni primerno lotilo resnega in učinkovitega reševanja preobremenjenosti upravnih enot, kadrovskega primanjkljaja in slabega materialnega položaja javnih uslužbencev upravnih enot. V sindikatu menijo, da vladna stran s svojim obnašanjem zgolj zavlačuje.

Ob 38 upravnih enotah, ki se dale zeleno luč zaostritvi, bodo v 15 upravnih enotah stavkali ob sredah, 5 upravnih enot pa v stavkovnih aktivnostih ne bo sodelovalo. Podatek ali je posamezna upravna enota vstopila v stavko, je objavljen na spletni strani posamezne upravne enote.