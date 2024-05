Okoli pol osme ure včeraj zvečer je 43-letni moški sredi Novega mesta z Dacio vijugal po cesti, večkrat zapeljal preko robnika in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so ga izsledili in ustavili, ker je bilo več kot očitno, da voz pod vplivom alkohola, pa so mu odredli preizkus. »Ugotovljeno je bilo, da ima v litru izdihanega zraka 1,77 miligramov alkohola (3,7 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje,« so sporočili z novomeške policijske uprave.

O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.