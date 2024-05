Hanov brezzobi tiger

Omejevanje oddajanja stanovanj v kratkotrajen najem je ukrep, ki so ga na ministrstvu za solidarno prihodnost napovedovali kot enega ključnih za krotitev podivjanega nepremičninskega trga. Obeti so slabi. Predlog novega zakona o gostinstvu, ki ga je te dni predstavil gospodarski minister Matjaž Han, je sicer lahko korak v pravo smer. A prihaja prepozno in ponuja premalo.