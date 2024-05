V Levici so v sporočilu za javnost zapisali, da že dalj časa z zaskrbljenostjo in ogorčenjem spremljajo obstruiranje in preprečevanje snemanj sej študentskega zbora Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani peščice zaposlenih in funkcionarjev iz kvote vodstvenih struktur Modrih in Povezanih, ki »ŠOU v Ljubljani obvladujeta že več kot desetletje«.

Poudarili so, da slovenska javnost že desetletja posluša o takšnih in drugačnih finančnih mahinacijah in odtekanju denarja za zasebne namene vodstvenih struktur študentskih organizacij, naj bo to v Mariboru, Ljubljani ali na Primorskem.

Opozorili so na poročilo računskega sodišča, iz katerega je razvidno, da je ŠOU s koncesijskimi sredstvi ravnal netransparentno. Sodišče je dokazalo, da je ŠOU v Ljubljani v letu 2020 namenila 500.000 evrov, v letu 2021 pa 700.000 evrov za projekte, ki jih ni niti načrtovala, niti ni o njih poročala, prav tako pa jih ni primerno dokumentirala, pišejo v Levici.

»Poleg tega je v letu 2020 namenila 1,2 milijona evrov, v letu 2021 pa 1,1 milijona evrov zavodom, v katerih (z izjemo Radia Študent) sedijo bivši funkcionarji strank Modri ali Povezani - računsko sodišče je dokazalo, da ŠOU v Ljubljani nad porabo teh sredstev ni izvajala nadzora,« so dodali.

Poročilo po mnenju Levice potrjuje upravičenost dolgoletnih opozoril študentskih opozicij, da vodstvena garnitura, na čelu z direktorjem Andrejem Klasincem, ni primerna za vodenje organizacije. Kot kaže poročilo, je Klasincu ŠOU v Ljubljani preko aneksov leta 2020 izplačeval plačo 5250 evrov bruto, čeprav bi po zakonu o študentski skupnosti lahko prejemal »le« dvakratnik slovenske povprečne plače, so navedli v Levici.

V ŠOU v Ljubljani mnenje Levice razumejo kot pripravo na študentske volitve, ki bodo potekale v nekaj mesecih in na katerih bodo »verjetno privrženci te stranke kot že večkrat prej poskušali prevzeti predstavniške in vodilne položaje v ŠOU v Ljubljani«, so za STA sporočili.

Poudarili so, da vsa priporočila in odločitve pristojnih organov spoštujejo v praksi in jih normativno implementirajo v svoje akte. »Ne nasprotujemo sodelovanju, spremljanju in nadziranju naše organizacije s strani študentov, pa tudi širše zainteresirane javnosti, temveč to podpiramo in aktivno spodbujamo,« so navedli.

Odločno pa nasprotujejo »šikaniranju, podtikanju in jemanju izjav iz konteksta, da bi s tem škodovali posameznim predstavnicam in predstavnikom študentov, ki izvršujejo svoje naloge in dolžnosti«.

Levici odgovarjajo, da sami zagotavljajo snemanje sej, posnetke pa hranijo v arhivu. Poslušanje in dostop do posnetkov zainteresiranim posameznikom brez težav redno omogočajo.

Vse obtožbe v zvezi z direktorjem kategorično zanikajo in poudarjajo, da so njegovi prejemki omejeni z zakonodajo in internimi akti organizacije. Direktor uživa podporo študentskega zbora, ki ga je na to funkcijo imenoval, prav tako pa velike večine študentk in študentov, ki vsakodnevno soustvarjajo delovanje organizacije, so zapisali.

Levico pozivajo, naj svojo energijo »usmeri v vodenje države, ki bo zagotovila blaginjo vsem državljanom, ne le peščici svojih dobro plačanih državnih funkcionarjev«. Dodali so, da ŠOU ostaja nestrankarska organizacija, ki ščiti, zagovarja in predstavlja interese študentov ter ne bo podlegla pritiskom političnih strank.