Čeprav so poplave avgusta lani povsem uničile kajakaški center v Tacnu, v Kajakaški zvezi Slovenije (KZS) niti za trenutek niso pomisli, da bi odpovedali organizacijo evropskega prvenstva, ki bo na eni najbolj slovitih prog na svetu od četrtka do nedelje. »Sanacija je potekala malo živčno. Priprave na tako velik dogodek nikoli ne potekajo povsem gladko. Vedno se nekaj zalomi,« je odkrito povedal generalni sekretar organizacijskega odbora Jakob Marušič. Za direktorjem Kajakaške zveze Slovenije Andrejem Jelencem je veliko neprespanih noči in tako bo do konca prvenstva. »Težko je reči, da je vse pod kontrolo. Vedno se lahko zgodi kaj nepredvidljivega. Najbolj si želim, da je ne bi zagodlo vreme in bi morali spreminjati spored. V prihodnjih dneh je napovedan dež. Ker smo šport na prostem, imamo tudi načrt B,« je dodal Andrej Jelenc, ki si bo vsaj malo oddahnil, ko se bodo začele tekme.

​Kauzer v Tacnu osvojil prvo kolajno že pred 19 leti

Slovenska reprezentanca bo kombinacija izkušenosti in mladosti. Peter Kauzer je prav v Tacnu z zbiranjem kolajn začel preboj med svetovno elito. Leta 2005, ko se nekateri njegovi zdajšnji soborci v reprezentanci sploh še niso rodili, je postal evropski prvak z ekipo in podprvak med posamezniki. »Vesel sem in ponosen nase, da sem po tako dolgi karieri še vedno konkurenčen v boju za najvišja mesta. Skušal bom izkoristiti dobro poznavanje proge, ohraniti mirnost in odpeljati vožnje brez napak. Sezono želim začeti na visoki ravni, da bom vse skupaj lahko nadgrajeval do olimpijskih iger,« je poudaril 40-letni kajakaš Peter Kauzer, ki ima že zagotovljen nastop v Parizu. Posebej je poudaril, da se proga v Tacnu po lanskih katastrofalnih poplavah ni spremenila. »Zaščitni znak Tacna je, da se voda vseskozi spreminja. Upam, da nam ne bo ponagajal dež, da bi bilo preveč vode in bi morali startati pod zapornico. To bi bilo žalostno,« je dodal Kauzer, ki ima z evropskih prvenstev že 13 kolajn.

Olimpijsko vozovnico imata v žepu tudi kajakašica Eva Terčelj in kanuistka Eva Alina Hočevar. »Trdo sem trenirala. Želim si najti prave občutke, da bom konkurenčna tekmicam. To je mogoče le s tekočimi vožnjami brez dotikov, ki so mi na začetku sezone povzročali nekaj težav. Zelo se veselim tekme doma,« je optimistična Eva Terčelj. Eva Alina Hočevar bo najbolj obremenjena slovenska tekmovalka, saj bo nastopila v treh disciplinah: kajaku, kanuju in krosu. »Ker znam v Tacnu dobro veslati, imam visoke cilje. Če bodo vožnje s čim manj napakami, se lahko uvrstim v finale, v katerem pa je možno vse. Želim si, da zaradi pritiska ne bom delala neumnih napak,« je odločna Eva Alina Hočevar.

Pred kanuistoma Benjaminom Savškom in Luko Božičem, ki sta na svetovni lestvici na prvem in drugem mestu, je dvojni izziv. Prvi je uspešen nastop na evropskem prvenstvu, drugi so interne slovenske kvalifikacije za eno mesto v olimpijski ekipi. Tacen bo tretja od štirih izbirnih tekem, zadnja bo svetovni pokal v Pragi. Po dveh tekmah lani (svetovno prvenstvo v Londonu in finale svetovnega pokala v Parizu) je v prednosti olimpijski prvak iz Tokia Savšek, a se od štirih tekem v internem dvoboju za Pariz izbriše najslabši rezultat. Savšek še nima kolajne med posamezniki z velikih tekmovanj v Tacnu. »Delam za to, da osvojim kolajno tudi pred domačimi gledalci. Ker je tekma doma, bo pritisk večji. Skušal bom unovčiti dobro formo s tekočimi vožnjami,« je odločen Benjamin Savšek.

Božič še čuti bolečine v kolenu

Medsebojni dvoboj spodbuja Savška in Božiča, da prikažeta najboljše predstave. »V letošnji sezoni sem v svojih vožnjah naredil napredek. Upam, da mi bo na domačem tekmovanju uspel odmeven rezultat z dobrimi vožnjami. Pripravljam se na evropsko prvenstvo in želim biti najboljši letos. O olimpijskih igrah skušam razmišljati čim manj, saj bom tako lažje prišel do dobrega rezultata in voženj, ki jih želim prikazati pred domačimi gledalci. Če bom osvojil drugo mesto, bo zadovoljstvo odvisno od tega, kdo bo pred menoj,« je bil jasen Luka Božič, ki je pred tremi leti izgubil interni dvoboj s Savškom za pot na OI v Tokio. »Tista izkušnja je bila zame po psihološki plati zelo boleča. Vsi poudarjamo, da so najpomembnejše vožnje. Če bom sam zadovoljen z vožnjo, mi bo to prineslo vrhunski rezultat. Odločale bodo malenkosti,« je dodal Božič, ki ima še vedno težave s kolenom. »Čutim bolečine, a niso takšne, da bi mi povzročale težave. Redno obiskujem fizioterapevte, da umirijo bolečino in zategnjenost mišic okrog kolena,« je končal Božič. Bil je edini, ki pozimi ni odšel na priprave v tople kraje, ampak je treniral v Pauju v Franciji prav zaradi morebitnih težav s kolenom, da bi imel kratko pot domov do zdravnikov. Najmlajši slovenski reprezentant je Žiga Lin Hočevar, ki ga kar razganja od energije in bo nastopil v dveh kategorijah – kajaku in kanuju. »Letos sem zelo dobro pripravljen. Zavedam se zahtevnosti programa. Dobro sem pripravljen tudi na velik pritisk, ki ga prinaša domača tekma,« je optimističen Žiga Lin Hočevar.

Odslej v finalu po 12 čolnov

Na prvem vrhuncu sezone bodo nastopili tekmovalci iz 26 držav. Spremenjen je sistem tekmovanja, saj bo v vseh kategorijah v polfinale napredovalo 30 najboljših, v finale pa 12. V četrtek in petek bo v Tacen prišlo veliko otrok iz osnovnih šol. Med odmori in po koncu tekmovanja bodo koncerti. Poleg zlatih kolajn bodo evropski prvaki prejeli še majice, na katerih so motivi, ki so jih narisali otroci iz osnovnih šol. Vsi dobitniki kolajn bodo prejeli tudi posebne unikatne krožnike, ki so nastali v sodelovanju z društvom Downov sindrom Slovenija. Prvenstvo bo organizirano po smernicah trajnostnih načel. Ker ob prizorišču ne bo dovolj parkirišč, bo za obiskovalce na voljo parkirišče v Stanežičah, od koder bo v Tacen vsake pol ure vozil avtobus.

Reprezentanca na EP v Tacnu Kajak moški: Peter Kauzer, Lan Tominc, Žiga Lin Hočevar, kajak ženske: Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar, Ajda Novak, kanu moški: Benjamin Savšek, Luka Božič, Žiga Lin Hočevar, kanu ženske: Eva Alina Hočevar, Lea Novak, Alja Kozorog, kajakaški kros: Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar, Ajda Novak, Tine Kancler, Jakov Šavli, Peter Kauzer.

Spored evropskega prvenstva Četrtek, 16. maj, 9.30: kvalifikacije K-1 moški, K-1 ženske, 15.00: ekipna tekma K-1 moški, K-1 ženske. Petek, 17. maj, 10.00: kvalifikacije C-1 moški, C-1 ženske, 15.00: ekipna tekma C-1 moški, C-1 ženske. Sobota, 18. maj, 9.00: polfinale K-1 moški, K-1 ženske, 12.30: finale K-1 moški, K-1 ženske, 16.00: kajakaški kros sprint ženske, 16.30: kajakaški kros sprint moški. Nedelja, 19. maj, 9.00: polfinale C-1 moški, C-1 ženske, 12.30: finale C-1 moški, C-1 ženske, 15.30: kajakaški kros.

*** 15 € je cena dnevne vstopnice, za otroke do 15 let je vstop brezplačen. Ves prihodek od vstopnic bo namenjen za sanacijo kajakaškega centra. 39 kolajn (15 zlatih ter po 12 srebrnih in bronastih) je osvojila Slovenija na dozdajšnjih 24 evropskih prvenstvih v slalomu na divjih vodah.