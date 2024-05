Ko trojni dvojček ne pomeni prav ničesar. Takšna je bila zgodba Dallasovega zvezdnika Luke Dončića na četrti tekmi drugega kroga končnice lige NBA proti Oklahomi. Slovenski košarkar je ob skromnem 30-odstotnem metu iz igre zbral 18 točk, 12 skokov in deset asistenc, a zgrešil pomemben prosti met v zaključku tekme, njegovo moštvo pa je na koncu izgubilo. Oklahoma je tako izenačila serijo v zmagah na 2:2, peta tekma, ki bo v četrtek ob pol štirih zjutraj po slovenskem času, pa bo potekala pred njenimi navijači.

Prosti meti Dallasu odnesli zmago

Deset sekund do konca četrte tekme je ob zaostanku za dve točki Luka Dončić po prekršku ob prodoru stopil na črto za proste mete. A zgrešil je že prvi met, zadel sicer drugega, vendar Dallasu tekme ni več uspelo preobrniti v svojo korist. Priložnost je bila ogromna, saj je moštvo iz Teksasa v prvih treh četrtinah v obrambi odlično igralo in praktično ves čas vodilo, nato pa v zadnji četrtini popustilo in nasprotniku dovolilo kar 35 točk. A tudi to ne bi bilo odločilno, če bi bili bolj natančni pri prostih metih.

»Da smo bili s črte prostih metov le 52-odstotno uspešni, je nesprejemljivo. Dovolili smo tudi kakšen skok v napadu preveč. Ko garaš v obrambi 24 sekund, nato pa ima nasprotnik novo priložnost, je utrujajoče,« je poudaril Luka Dončić. Skupaj z drugim zvezdnikom v moštvu Kyriejem Irvingom sta dosegla zgolj 27 točk, z 21 je bil znova najboljši strelec moštva P. J. Washington. »Oklahoma odlično zapira raketo. Ko grem v prodor, ali ko gre v prodor Kyrie, ponavadi kar vseh pet njihovih igralcev napolni raketo, zato nama je težko. V takih trenutkih morava poiskati proste soigralce.«

Gilgeousa-Alexandra bi morali podvajati

Krvnik Dallasa je bil Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 34 točk, zbral pa še osem skokov, pet asistenc ter po ukradeni žogi in blokadi v ključni zadnji četrtini desetim točkam dodal štiri asistence. »To je bila verjetno najpomembnejša tekma v moji karieri. Če bi Dallas povedel s 3:1 v zmagah, bi bilo verjetno vsega konec. V končnici moraš najti ravnotežje v igri – kdaj napasti, kdaj podati, kdaj narediti pravo potezo in kdaj ne – ter zaupati svojim sposobnostim. To je nekaj, o čemer veliko razmišljam in kjer poskušam napredovati. Na koncu pa v večini primerov pride do tega, da izkoristiš tisto, kar ti ponudi obramba, in zaupaš soigralcem. Jasno je, da na tekmah zmaguje ekipa. Brez soigralcev ne moreš zmagati, jaz pa želim zmagovati,« je zbral misli Shai Gilgeous-Alexander, ki le na prvi tekmi v seriji proti Dallasu ni presegel 30 doseženih točk, pa še tedaj jih je zbral 29. Kanadskega košarkarja je pohvalil tudi Luka Dončić in hkrati dal taktični namig trenerju Jasonu Kiddu. »Shai je izjemen. V zadnji četrtini je bil nezaustavljiv. Verjetno se bomo morali odločiti za podvajanje, saj je enostavno predober. P. J. Washington in Derrick Jones Jr. sta bila sicer ob njem pri vsakem metu, a ko pride do priljubljenih točk na igrišču, je praktično nemogoče, da bi zgrešil.«

Četrtkova peta tekma bo izjemno pomembna za obe moštvi. Ekipe, ki so v končnici povedle s 3:2 v zmagah, so namreč v kar 84,1 odstotka primerov tudi napredovale. »Nisem zaskrbljen. Napredoval bo tisti, ki bo prvi prišel do štirih zmag. Pogledali bomo tekmo in napake ter šli v nov boj. Znova moramo v obrambi igrati trdo in z veliko energije. Zdaj nas čaka tekma na gostovanju. In če smo v Oklahomi enkrat že zmagali, lahko to tudi ponovimo,« ostaja optimističen Luka Dončić. x