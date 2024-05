Avstrijska veleposlanica je v svojem kratkem nagovoru pozdravila akcijo in njen pomen za jezik in ohranitev kulture, kar še posebej velja za manjšine, Olip pa je poudaril, da si kot Mohorjeva družba prizadevajo tudi za čezmejno pomoč, zato ga veseli, da z akcijo vsaj malo pomagajo tudi trem občinam, ki so jim lanska neurja povzročila izjemno škodo »tudi v obliki uničenih knjig«.

Namen dobrodelne akcije Podarimo knjige, ki poteka že 23. leto zapored, je bralkam in bralcem, še posebej tistim iz ranljivih skupin, omogočiti lažji dostop do knjig, ter obenem vse ljudi, ne glede na starost ali spol, spodbuditi k branju.

»Danes je bilo v obliki bonov podarjenih prek 2200 žanrsko različnih knjig slovenskih in avstrijskih avtoric in avtorjev. Prejemnice so organizacije, dejavne na socialnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem in karitativnem področju,« so zapisali v celovški Mohorjevi družbi.

Akcijo sta omogočila avstrijsko ministrstvo za umetnost, kulturo, javno upravo in šport na Dunaju, ki je tudi letos zagotovilo potrebna finančna sredstva, in Mohorjeva družba v Celovcu. V okviru projekta je bilo doslej različnim slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam podarjenih več kot 60.000 izvodov knjig. Prejemniki knjig so nevladne organizacije, ki delujejo na območju Slovenije kot tudi ustanove slovenske narodne skupnosti zunaj meja Slovenije.