»Katar ima pomembno vlogo v pogajanjih za dosego premirja v Gazi in izpustitev zajetih talcev. Žal so pogovori zastali in predsednik vlade je nekako nakazal, da v tem trenutku ni pripravljenosti za dogovarjanje,« je po srečanju s Tanijem izjavila Fajon. Kljub temu sta skupaj izpostavila potrebo po nadaljevanju prizadevanj za dosego premirja v Gazi.

»V tem trenutku so še toliko bolj pomembni vsi mednarodni napori za premirje. Stopiti moramo skupaj, čeprav smo morda na različnih bregovih in doseči mir v Gazi,« je poudarila ministrica. Tani se je ob tem Sloveniji zahvalil za njeno držo do vojne v Gazi ter pozdravil prizadevanja za krepitev dobav pomoči in iskanje poti do miru.

Ta hip sicer ne kaže na obnovo pogovorov med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. »Med pogovorom s premierjem je bilo namreč nakazano, da bi se pogovori v Kairu lahko nadaljevali čez nekaj tednov,« je dodala Fajon.

Fajon in Tani sta se sicer dotaknila še sprožitve postopka Slovenije za priznanje Palestine, pa tudi vojne v Ukrajini in razmer na Zahodnem Balkanu.

Prav tako sta podpisala dogovor o lajšanju vizumskih postopkov za posebne kategorije državljanov obeh držav. »To je pomemben korak v krepitvi odnosov,« je poudarila Fajon. Premier pa je tudi izkazal interes za sodelovanje s Slovenijo na področju letalske povezljivosti.

Ministrica je premierja povabila na obisk v Slovenijo, in sicer na Blejski strateški forum. V Dohi pa je Fajon obiskala tudi sedež Qatar Foundation in ženski center Al Mujadilah, ustanovljen leta 2005 z namenom opolnomočenja, zagovorništva in podpore ženskam v regiji.

Fajon je svojo bližnjevzhodno turnejo začela v soboto z obiskom polotoka Sinaj in tamkajšnjega egiptovsko-palestinskega mejnega prehoda Rafa. Naslednja dva dni pa je posvetila srečanjem s kolegoma iz Egipta in Združenih arabskih emiratov. Turnejo bo sklenila v sredo v Savdski Arabiji.

Med nizom obiskov je pozvala k odprtju prehoda Rafa. Izrael, ki nenehno obstreljuje cilje vzdolž enklave, je posvarila pred izvedbo kopenske ofenzive na Rafo, saj bi ta le poslabšala že tako hude razmere.