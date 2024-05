Mislim svoje mesto: Kolesarski blues

To zimo ni bilo kaj dosti snega. V Ljubljani se je še najdlje zadržal na kolesarskih stezah, kamor so ga zrinili s cest in ga tam prepustili na milost in nemilost materi naravi. Kar očitno ni motilo šefov ljubljanske prometne policije, ki sem ter tja sprožijo akcijo za večjo varnost v mestnem prometu in pošljejo terenske delavke in delavce, da dokažejo svojo učinkovitost urejanja kolesarskega prometa tako, da kaznujejo tudi vse tiste, ki jih zalotijo med neagresivno vožnjo po pločnikih. Če bi zaradi neprevoznih kolesarskih stez, ki so nekaj mrzlih tednov ogrožale kolesarje, sprožili kazenski postopek proti podjetju, ki bi jih moralo očistiti, pomrznjen sneg na njih najbrž ne bi mirno ležal vse do svojega naravnega konca. In se to ne bi ponavljalo iz zime v zimo.