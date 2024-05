Na okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu se je nadaljevala glavna obravnava, povezana z uničenjem mariborskega lokala Rožmarin v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča. Napad na objekt sta 28. marca 2019 v nočnih urah izvedla takrat 21- in 17-letna fanta, Timotej Vodopivec in Kristijan Šket, ki sta namestila eksplozivno napravo in jo aktivirala. Kriminalisti so ugotovili, da naj bi jima storitev kaznivega dejanja predlagal Robert Reher, pirotehnični izdelek pa izročil Danijel Marhold.

Na sodišču so zaslišali pet prič, tudi lastnika nepremičnine, župana Sašo Arsenoviča. »Tega je že dolgo, pet let, fanta sta medtem postala odrasla človeka, takrat pa sta bila še mladoletna. Mislim pa, da gre za politično motivirano dejanje in ena oseba zdaj tu manjka,« je najprej povedal mariborski župan in dodal, da je v preiskovalnem postopku spoznal, da sta bila predvsem Vodopivec in Šket v svoji mladosti zlorabljena za to, kar sta počela. Nadalje je povedal, da je ugotovil, da je bilo med seboj povezanih več dejanj. »Zlomljenih je bilo več šip, tudi polnilo na vratih v mojo domačo hišo je bilo odvzeto kot znak, da bi se lahko prišlo v hišo. To so bili težki trenutki za družino.«

Videl je komunikacijo v spisu

Glede Reherja je Arsenovič govoril o morebitnih ekonomskih motivih. Ko ga je tožilec vprašal, kakšnih, je dejal: »Po mojih informacijah je bil večkrat v pisarni direktorja Nigrada in je ogromno delal z raznimi podizvajalci, koncesijami. Lahko da je imel samo motiv, da stvari ostanejo takšne, kot so bile do mojega prihoda na župansko mesto,« je povedal župan in dodal, da slednje ve zaradi uvida v spis, ki ga je imel v času preiskave, tam je namreč videl komunikacijo med obdolženima in enim, ki manjka. »To pa je …?« so ga vprašali. »Franc Kangler,« je odgovoril Arsenovič. Sodnica Valerija Matvos Jeromel in tožilec Ivo Šume sta nato opozorila, da zdaj obravnavajo Reherja in Marholda, a Arsenovič je v zaključku dejal, da meni, da sta bila tudi onadva potegnjena v zgodbo, saj z njima ni imel nobene stične točke oziroma konflikta.

Glede nastavitve eksplozivne naprave na lokal Rožmarin oziroma Galerijo Gosposko so nato zaslišali še tedanjo direktorico podjetja za upravljanje sosednjega objekta in vzdrževalca tega objekta, a nista povedala veliko.

Ne spomni se več vsega

Najdlje so v Slovenj Gradcu zasliševali Šketa, ki mu je za povzročitev splošne nevarnosti kot mladoletniku že bil izrečen vzgojni ukrep. Vodopivec je za isto dejanje s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde in se pogodil za pogojno kazen devet mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let.

Šket je večkrat poudaril, da se ne spomni več veliko, saj se je to zgodilo že pred toliko leti. »Vem samo, kaj sem naredil, približno, kako je potekalo, a vse bolj slabo. Nastavil sem eksplozivno sredstvo na steklo,« je najprej povedal sodnici. Med drugim je dejal, da je imel eksplozivno sredstvo oziroma pozdravno bombo že nekaj časa doma, tega, kje jo je dobil, pa se ni spomnil. Dodal je, da je včasih imel slabo družbo in bi jo lahko dobil od njih. Opomnili so ga, da se obdolženima očita storitev kaznivega dejanja pomoči, napeljevanja h kaznivemu dejanju, ki ga je storil on. Da ga je k temu, »kam naj gre in kaj naj naredi«, napeljeval Reher, je nato izjavil Šket. »Meni je bila ponujena gotovina za to storitev, kar je bilo narejeno. Še vedno pravim, da sem bil mlad in naiven in mi je takrat tistih 200 evrov pomenilo več od moje pameti,« je dejal.

Pri nagovarjanju k zločinu Marholda ni bilo zraven, je dejal včeraj Šket na slovenjgraškem sodišču in še, da o podrobnostih o njegovem sodelovanju tudi več ne ve. Drugače je bilo jeseni leta 2020, ko je Šket zoper Marholda vložil kazensko ovadbo, ker naj bi ta vplival nanj. Vnovič je povedal, da je to bilo pred štirimi leti, da se ne spomni in ne more reči več nič okoli tega. Kasneje je dodal, da je bil kot mladoletnik mogoče prestrašen. »Marholdu se očita, da naj bi vam to pozdravno bombo, eksplozivno telo izročil on in naj bi vam tako naklepoma pomagal storiti kaznivo dejanje,« je opomnila sodnica in ga vprašala, ali se slučajno spomni kaj takega. »Če se dobro spomnim, mi je vse to bilo izročeno prvi dan, naročeno, izročen pirotehnični izdelek plus gotovina,« je zaključil in tako vnovič izpostavil Roberta Reherja, ki na glavni obravnavi ni bil prisoten. Timotej Vodopivec je v Slovenj Gradcu povedal, da je bil le šofer, ko je Šket opravljal dejanje, ga je čakal 50 metrov stran. Več podrobnosti ne ve, pravi. Sojenje sicer prehaja v sklepno fazo, nadaljevali bodo 21. maja, ko naj bi bila izrečena sodba.