Kdo je tisti, ki naj zna razvrstiti naložbe glede na njihovo legitimnost? Kje sta tu demokracija in podjetniška svoboda? Gre za izrazito politično odločitev. Kateri davki so smiselni in sledijo nekim družbenim ciljem? A če obstaja dovolj velika demokratična politična volja za ta korak … Pa vseeno: če se izvoljeni politiki odločijo za to, bi vsekakor bilo zelo smiselno, da se odločno zmanjša davčni primež za tiste, ki stanovanja oddajajo dolgoročno! Dodajmo: argument, da se ne da nadzirati, katero stanovanje je prazno, stoji na trhlih nogah, saj se to lahko preverja z računi za elektriko in vodo.

Stanovanj naj bi primanjkovalo predvsem v Ljubljani ali na Obali. Hm, morda je to povsem res in zato naj bi politika gradnje neprofitnih stanovanj posegla še zlasti v Ljubljano. V redu, a kako gre to skupaj z željami zoper centralizacijo Slovenije?

Prav je, da politika želi mladim omogočiti dostojno bivanje. A naj se otrese lastne dvoličnosti. Rad bi slišal izjavo ministra za solidarnost Simona Maljevca in njegovih: »Airbnbju je treba nadeti uzde, tudi sam nikoli nisem bil uporabnik.« finance.si