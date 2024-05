Prvič: ta stanovanja, ki se oddajajo, niso tista stanovanja, ki jih mladi, pa tudi drugi potrebujejo, pa zanje nimajo denarja, da bi jih kupili ali najeli, saj so predraga. Zaradi te omejitve jih nihče ne bo prodal ali dal v najem pod ekonomsko smiselno ceno. V vsaki normalni državi so na razpolago tako najdražja, srednje draga in cenena, podstandardna stanovanja, slednje na slabši lokaciji in denimo z eno kopalnico in kuhinjo na hodnik. Pri nas je vsega dovolj, le tistih najcenejših bivalnih enot ni. Prepoved razpolaganja s stanovanji, da bi jih imeli tisti, ki si jih ne morejo privoščiti, je enak ukrep, kot bi dražjim restavracijam omejili prodajo dragih obrokov, ali prodajalcem dražjih oblek omejili prodajo le-teh. Tudi najem dragih avtomobilov bi morali omejiti, da bi jih bilo več za reveže ... Torej niso problem draga stanovanja, ki se delajo in prodajajo in ki imajo za posledico uspešno gospodarstvo (50 % ga je vezanega na gradbeništvo), ampak so problem cenene enote, ki bi jih v normalnem okolju moral in lahko gradil javni in tudi zasebni sektor. Zakaj do tega ne prihaja, smo poznavalci opozarjali zadnjih 30 let, smo tudi organizirali avtobuse za ogled takšnih praks v naprednih severnejših državah ...

Drugič: kako je mogoče, da se nekdo vtikuje v zasebno lastnino, ki je osnova kapitalizma, ki smo ga odprtih rok sprejeli? Kako je mogoče, da ti bo nekdo, celo država, dajala zakonske napotke, kaj lahko in kaj ne delaš s svojo lastnino? Ali ni to ustavno sporno? Ta lastnina je bila v socializmu bolj varovana kot danes. In ne gre za vso lastnino, gre le za tisto, ki se da videti in ki gre v nos. Ali nam bodo prepovedali uporabljati še avtomobile, čolne in jahte zato, ker jih nimajo vsi, oziroma da jih bodo imeli še drugi? Vsako poseganje v lastnino, ki je bila pošteno kupljena na način, da je pri vsakem nakupu država dobila preko 50-odstotni delež v obliki davkov, je nesprejemljivo, saj med drugim pomeni, da boš to lastnino izgubil, če ne boš mogel plačevati vsako leto davka od te lastnine. Torej bo denar šel kam drugam, kjer ga davkarija ne bo videla, ne bo šel v gradbeništvo, v gradnjo in obnovo stanovanj, kar je za gospodarstvo izredno zaželeno in vsesplošno koristno. Tudi v gradnjo najcenejših stanovanj, ki se jih s povsem drugimi ukrepi lahko spodbudi.

Če hoče država pobrati davke na najbolj korekten način, naj pobira transakcijske davke, ne pa davke na nekaj, kar je že bilo 100 % obdavčeno. Tudi na stanovanjskem področju so transakcijski davki premajhni, sem na njih konkretno večkrat opozoril.

Bojko Jerman, Dolsko