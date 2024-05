Italijanski športni javnosti v zadnjem tednu ni dolgčas. Na enem najmočnejših teniških turnirjev sezone v Rimu se ukvarjajo s plastenko, ki je zadela glavo Novaka Đokovića, protestniki, zaradi katerih so prekinjeni dvoboji, Rafaelom Nadalom, za katerega se sprašujejo, ali so ga zadnjič videli v večnem mestu ... Sočasno pa poteka še ena izjemno zanimiva zgodba, s katero se ukvarja ves teniški svet. To je sklenitev kariere Camile Giorgi. Odhod 32-letne Italijanke s teniških igrišč je namreč sila skrivnosten.

Camila Giorgi je bila za mnoge najlepša teniška igralka zadnjega desetletja. Bila je izjemno bojevita in predana svojemu poklicu, v katerem je v karieri zgolj s turnirskimi nagradami zaslužila skoraj 6,5 milijona ameriških dolarjev. Najbolj je zaslovela pred tremi leti v Torontu, kjer je osvojila teniški masters. Svoj zadnji dvoboj je odigrala marca v Miamiju, kjer je v drugem krogu občutila moč prve igralke sveta Ige Šwiatek.

Na špekulacije se je odzvala

Mednarodna agencija za teniško integriteto, protikorupcijska in dopinška nadzornica tenisa, je na začetku maja objavila novico, da se je Camila Giorgi upokojila. Največji italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport je poročal, da se je nekdanja 26. igralka sveta upokojila zaradi davčnih težav in da naj bi se preselila v Združene države Amerike. V angleških rumenih medijih so se pojavili zapisi, da se je umaknila iz tekmovalnega športa in da naj bi se posvetila manekenski karieri. Italijanski dnevnik Corriere della Sera pa se je spraševal, zakaj pri združenju profesionalnih igralk tenisa WTA niso mogli vzpostaviti stika s Camilo Giorgi in njeno družino, potem ko so želeli preveriti, kakšen je njen status.

Italijanki ni preostalo drugega, kot da se odzove na številne špekulacije, povezane z njenim imenom. Na svojem profilu na instagramu je zapisala: »Vesela sem, da lahko uradno naznanim konec teniške kariere. Zelo sem hvaležna za vašo čudovito ljubezen in podporo, ki ste mi ju namenjali toliko let. Cenim vse lepe spomine. Bilo je veliko netočnih govoric o mojih prihodnjih načrtih, zato se veselim tega, da vam bom lahko tudi v prihodnje zagotavljala informacije o vznemirljivih priložnostih, ki me čakajo. V veliko veselje mi je, da lahko delim svoje življenje z vami in da skupaj nadaljujemo to potovanje.«

Sporna tudi dokumentacija o cepljenju proti covidu-19

Zapisi Camile Giorgi na instagramu so odmevni, saj si je med športno kariero ustvarila množico sledilcev – teh ima več kot 730.000. Zalaga jih s profesionalno posnetimi manekenskimi fotografijami v spodnjem perilu, športnih oblekah in oblačilih za prosti čas ter z novostmi iz svoje športne kariere in s potovanj. Da je priljubljena Italijanka podjetna, kaže podatek, da je razvila svojo blagovno znamko oblačil Giomila.

Medtem ko La Gazzetta dello Sport poroča, da Camilo Giorgi in njeno družino preiskuje italijanska finančna policija, v zvezi z njenimi davki in neprijavljenimi dohodki, se je nad novo teniško upokojenko zgrnil še en temen oblak. V Vicenzi se je namreč udeležila zaslišanja v zvezi z obtožbo o ponarejanju dokumentacije o cepljenju proti covidu-19. Obtožbe je zanikala in zagotovila, da se je večkrat cepila, in to na različnih mestih. Enega od odmerkov cepiva proti covidu-19 naj bi domnevno prejela od razvpite zdravnice Daniele Grillone Tecioiu, ki je bila aretirana zaradi ponarejanja potrdil o cepivu oziroma zagotavljanja potrdil o cepljenju necepljenim.