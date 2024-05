V osmem največjem turškem mestu bodo nasprotniki slovenskih odbojkarjev še Francija, Kanada in Poljska. Vse tri reprezentance so si že zagotovile igranje na olimpijskem turnirju, v dobrem položaju pa je tudi Slovenija, ki je na svetovni lestvici sedma. Pred njo sta od reprezentanc, ki še nimajo vozovnice za Pariz, le Italija in Argentina, od najresnejših konkurentov za preostala štiri prosta mesta pa so za njo Srbija, Kuba, Nizozemska, Turčija ...

Z uigravanjem ne bi smeli imeti težav

»Čeprav je bilo lani za nami dolgih pet mesecev, sem zelo vesel, da smo spet skupaj, kajti v zadnjih dveh letih so igralci zame postali del družine. Tudi med klubsko sezono smo bili veliko v kontaktu, tako da natanko vem, kako razmišljajo. Prvi teden priprav je bil zelo intenziven, veliko smo bili v fitnesu, kjer so fantje opravili veliko dela,« je bil s prvim tednom priprav zadovoljen selektor Gheorghe Cretu. Sredi minulega tedna se je slovenski reprezentanci pridružil še Jan Kozamernik, ki je pred desetimi dnevi z Itasom iz Trentina postal evropski klubski prvak, še vedno pa ni Roka Možiča, ki je po koncu italijanskega prvenstva moral na operacijo gležnja.

»S tem, koga ni, se nočemo preveč obremenjevati. Roka bomo čakali, dokler ne bo povsem zdrav in imel dovoljenja zdravnikov, da se nam lahko pridruži. Po napovedi strokovnjakov bo gleženj lahko začel obremenjevati po treh tednih, nato pa bodo morali preteči še trije tedni, da bo sploh lahko začel skakati. Če bo vse potekalo brez zapletov, bi lahko začel trenirati nekje junija. Sicer pa smo bili tudi lani v podobni situaciji, ko ni bilo Tončka Šterna, toda ta ekipa ima veliko igralcev, ki so sposobni nadomestiti tiste, ki jih ni z nami,« se 55-letni Romun iz Constance, ki že vrsto let živi na Dunaju, ne želi obremenjevati z odsotnostjo enega najboljših slovenskih odbojkarjev.

Na začetku priprav je bila ena od nalog slovenskega strokovnega vodstva, da igralce spravi na enako telesno in tehnično pripravljenost. Nekateri so klubsko sezono končali prej, drugi pozneje in glede na to, da je do prve tekme v ligi narodov le nekaj več kot štirinajst dni, je bila to še toliko težja naloga. Kako uspešni so bili v tem, bodo pokazale tekme v Antaliji, ta teden pa bodo slovenski odbojkarji največ pozornosti namenili uigravanju, vse z namenom, da bodo že na prvi tekmi lige narodov na najvišji ravni.

»Odločili smo se, da do tekme z Nizozemsko ne bomo igrali nobene pripravljalne tekme, tako da se bomo lahko še bolj posvetili podrobnostim, za katere drugače ne bi bilo časa. Ker je jedro igralcev skupaj že več kot desetletje, z uigravanjem ne bi smeli imeti večjih težav, dejstvo, da imamo v ekipi veliko kakovostnih igralcev, pa nam omogoča, da že s treningi pridemo do takšnih psiholoških in telesnih obremenitev ter stresa, s kakršnimi se soočamo na tekmah,« je odločitev pojasnil Cretu, ki še ne razmišlja o nasprotnikih, ki njegove izbrance čakajo v Antaliji. »Pred nami je dvanajst tekem in na vsako se bomo morali čim bolje pripraviti. Lani smo bili zelo veliko skupaj, fantje so spoznali, kaj zahtevam od njih. Osredotočeni morajo biti na svojo igro, na prednosti, ki jih imajo, in kako jih izkoristiti v pomembnih trenutkih. Tako na predlanskem svetovnem kot na lanskem evropskem prvenstvu sem videl, da se znajo spopasti s težkimi trenutki, in prepričan sem, da lahko igro letos dvignejo na še višjo raven,« je še dejal Romun na slovenski klopi.

Razmišlja le o uresničitvi sanj

Ker bo Cretu v prihodnji sezoni trener poljske ekipe Skra Belchatow, se poraja vprašanje, ali ga v prihodnje ne bomo več videli na slovenski klopi. »Kaj se bo dogajalo v prihodnji sezoni na klubski ravni, je nepomembno. Edina zadeva, o kateri trenutno razmišljam, je, kako se s slovensko reprezentanco uvrstiti na olimpijske igre. Temu smo se vsi popolnoma posvetili in delamo vse, da sanje tudi uresničimo.«

V kakšni zasedbi bo slovenska reprezentanca odpotovala na prvi turnir v Antalijo, kamor bo odšlo štirinajst igralcev, in takoj po njem še na drugi turnir v ligi narodov, ki bo od 4. do 9. junija v Fukuoki na Japonskem, bo znano šele v soboto. Trenutno so na pripravah podajalci Dejan Vinčić, Gregor Ropret in Uroš Planinšič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Matej Kök, Žiga Štern, Rok Bračko in Luka Marovt ter prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman.

Pred zaključnim turnirjem osmerice, ki bo na Poljskem od 27. do 30. junija, pa slovenske odbojkarje od 18. do 23. junija čaka še domači turnir v ljubljanskih Stožicah.