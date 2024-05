Nekaj posebnega je zagotovo grad Dvor, saj v njem še vedno živi grof s svojo grofico. Skupaj sta mu povrnila blišč, z različnimi dogodki, ki jih gostita v sobanah ali na grajskem dvorišču in vrtu, pa tudi življenje. Že grajsko dvorišče, ki ga krasi z zlatom okrašena kočija, človeka popelje v neki pretekli čas, vse skupaj pa postane naravnost čarobno, ko gosta na vratih pozdravi sama grofica Preddvorska. Tanja Šubelj je grad, skupaj s svojim »grofom« Florjanom Sušnikom, začela obnavljati pred leti. Kot je dejala med našim obiskom, sta imela pri obnovi močno podporo pri občini Preddvor, zavodu za turizem, zavodu za kulturno dediščino in ne nazadnje prostovoljcih, ki so pomagali grajskim zidovom vdahniti novo zgodbo.

Za spoznavanje gradu je skorajda obvezen vodeni ogled, saj boste le tako izvedeli vse pomembne informacije ter začutili ves žar in ljubezen, vložena v obnovo. Morda bo trgovina, ki obiskovalca popelje sto in več let v preteklost, prijetno presenečenje, najmlajši sladokusci pa bodo zagotovo najbolj navdušeni nad v papir zavitimi – kot so to počeli nekoč – bomboni. Z nostalgijo vas bodo v otroštvo popeljali različni pripomočki, od kovinskih posod za mleko do posod za petrolej, začimb in starinske blagajne, v kateri je še vedno denar, ki smo ga včasih uporabljali. Na stropu in še marsikje drugje po gradu je opaziti rožo življenja, pod katero je, kot pove grofica, treba stopiti in se rokovati, ko se sklepajo kupčije. Le najpogumnejši vstopijo v mračno čarovniško sobo, kjer najmlajše, kadar so tam organizirane delavnice, pričaka prijazna čarovnica Priletičnica. Vredna ogleda je tudi lekarna, strastna zbiratelja sta jo namreč opremila z zdravstveno in zobozdravstveno opremo, v njej je tudi laboratorij.

Grad je nekakšen muzej, pa čeprav bi ga težko opisali s to besedo. Dejansko je to »dom« grofa in grofice, predmete, ki imajo neprecenljivo vrednost, pa lahko primete v roke. Vsaka sobana in predmet v prostoru imata svojo zgodbo. Tanja Šubelj pove, da se obiskovalke gradu – pogosto gostijo zaključene družbe – rade oblečejo v ekstravagantne poročne obleke, si nadenejo lasulje in se za en dan spremenijo v princeske. S pahljačami v rokah se nato sprehajajo po dvorcu in se pustijo fotografirati. Gospodje pa, kot veleva tradicija, v lovski sobi pokadijo cigaro in si privoščijo kozarec penine ali šilce žganja. V grajski kapeli, kjer trenutno diši po sveže nabranih šmarnicah, lahko zapojete. Seveda pa je v poletnih dneh najlepši del gradu prav grajski vrt, kjer je mogoče tudi posedeti in uživati v vsem, kar ponuja.

Vabljeni na Štoflcfest Vrt ob gradu Dvor v središču Preddvora bo predpočitniški konec tedna (22. junija) ponovno gostil Festival bombonov Štoflcfest. Festival je dobil ime po bombonih, ki so jih v preteklosti izdelovali v gostišču v Bašlju, vasici nad Preddvorom. Z njimi so se v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja sladkali ljudje od blizu in daleč, nad njimi je bil navdušen celo tovariš Tito, uspešno so šli v promet tudi na smučarskih skokih v Planici. A Štoflcfest ni le praznik malih slaščic. Festivalsko dogajanje namreč povezuje in združuje lokalna društva, ki se z zabavnim programom predstavljajo domači in širši javnosti. Na Štoflcfestu za celotno festivalsko ponudbo velja valuta štoflc. En štoflc je vreden en evro. Vstopnine ni, cena za udeležbo na vseh animacijah znaša tri štoflce. Menjalnice bodo na informacijskih točkah pri vhodih na grajski vrt gradu Dvor.

Naj bo obisk Preddvora poln doživetij Vsekakor vam priporočamo, da si za obisk Preddvora vzameta malo več časa. Najbolje kar ves dan, saj kraj v naročju Storžiča ponuja veliko naravnih lepot. Je tudi idealen za družinski obisk, tudi z mlajšimi otroki. Znamenitosti in aktivnosti, ki jih ponuja Preddvor: tematsko-orientacijska pot Skrivnostna pot preddvorskih štorkelj, spominska soba prve slovenske pesnice, pisateljice in skladateljice Josipine Turnograjske na gradu Turn: potrebna je predhodna najava, obisk pa priporočajo poleti, ko obiskovalce sprejema vodnica dddr. Mira Delavec Touhami, ki že več kot 20 let preučuje življenje in delo Josipine Urbančič Turnograjske in jo odlično predstavi, družinam dostopne planinske postojanke, kjer si lahko privoščijo tudi slastno kosilo ali malico: planinska koča na Svetem Jakobu, dom na Lovrencu (odlični krofi), dom na Čemšeniku, okrepčevalnica Rožmarin na Možjanci, sprehod okrog jezera Črnava, slastne tortice in sladoledi v Parku Bor na zahodni strani jezera Črnava, ob katerem so tudi unikatna lesena otroška igrala, mini otroško igrišče ob igrišču za odbojko na mivki v Športnem centru Fitko na vzhodni strani jezera Črnava, kolesarska pot iz Preddvora skozi vas Breg ob Kokri in okrog Parka Brdo, Brunar'ca Bašelj ob potoku Belca, nad katero so prostor za piknik ter nogometno in košarkarsko igrišče.