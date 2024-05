Mitreji rimske Petovione bodo na vrsti 21. maja, in sicer ob 16.30 in 17. uri. Ptuj namreč sodi med največja središča mitraizma v Evropi, saj so doslej odkrili kar pet svetišč. Med vodenji boste spoznali vlogo in pomen mitrejev ter si v živo ogledali tudi zelo redke oltarje. V začetnem obdobju so morali mitreji stati zunaj mestnih meja. Tako najdemo I., II. in V. mitrej na današnji Hajdini pri Ptuju, šele sredi 3. stoletja so jih lahko postavili tudi v mesto. Prvi mitrej so na Ptuju odkrili konec 19. stoletja, datiran pa je v leto 157. Za to odkritje je zaslužen graški profesor dr. Wilhelm Gurlitt pa tudi za to, da so že leto zatem zgradili zaščitno stavbo. Zgolj 20 metrov stran je dr. Gurlitt našel tudi II. mitrej.

Skoraj mesec dni kasneje, točneje 18. junija, pridite ob 16.30 na mestno tržnico, kjer se bo začelo drugo popotovanje v zgodovino, med katerim se boste seznanili z zgodbo o Parzivalu. Naslov vodenega popoldneva je Od viteza okrogle mize do varuha svetega grala. Parzival namreč sodi v bogato izročilo legend o Arturjevih vitezih okrogle mize in iskanju svetega grala. Posebej pomenljivo je, da slovenska Štajerska nastopa kot pradomovina Parzivalovih prednikov. Na vodenju boste obiskovalke in obiskovalci spoznali njegovo zgodbo, ki je zelo povezana s Ptujem in Štajersko, saj se na Parzivalovi poti pojavijo konkretne lokacije današnjega Ptuja, Hajdine, Borla, Rogatca, jame Belojače in Celja.