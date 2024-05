Zagotovo ni Slovenke ali Slovenca, ki ne bi vedel, kdo je Janez Vajkard Valvasor. A zagotovo tudi drži, da je še veliko vsega, kar morate v zvezi z Valvasorjem videti, slišati in prebrati.

Janez Vajkard Valvasor

Ko so 16. januarja 1694, nekaj mesecev po smrti slavnega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, v njegovo krško bivališče vstopili trije inventurni komisarji in pisar komisije, se jim je odprl pogled na množico običajnih in neobičajnih stvari, pripeljanih iz grajskega okolja v meščansko. Zapuščinski inventar, ki ga je zapisal pisar komisije Jurij Friderik Neäpolitan na 61 straneh, je osrednji vir za spoznavanje in razkrivanje življenja Valvasorjevih v Krškem.

Nove sledi o Valvasorjevem življenju od leta 2006 pomaga odkrivati dr. Boris Golec, predvsem odkriva življenje Valvasorjevih in življenje njegove hčerke Regine Konstancije, ki je bila do Golčevih novih odkritij še popolnoma neznana, prav tako niso poznali njenih potomcev. Ko so 30. marca 2010 slovesno odprli obnovljeni Valvasorjev kompleks, sta se vnuka v devetem in šestem kolenu simbolno srečala tudi s svojim prednikom. Polkovnik Egon Ehrlich in dr. Franz Mahnert sta z navdušenjem sodelovala pri odprtju.

Omenjena je bila Josipina, njena zgodba pa je danes bolj aktualna kot kadar koli prej. Josipina Hočevar je bila namreč gospodarstvenica, mecenka in dobrotnica, skratka izjemna ženska 19. stoletja.

Josipina Mulej, poročena Hočevar, se je rodila v Radovljici premožnim staršem, družina je imela v lasti gostilno, tovarno sukna in veliko posestvo. Po poroki z dacarjem Martinom Hočevarjem se je preselila v Krško, kjer sta odprla gostilno, v Gradcu sta imela hotel, trgovala sta z vinom, se ukvarjala z gradbeništvom … Zelo sta obogatela, a sta živela skromno in večino denarja je tudi po moževi smrti Jospina porabila za to, da sta pomagala drugim: šoli v Krškem, hiralnicam in sirotišnicam, zasebni dekliški šoli v Krškem, bolnišnici v Krškem, za gradnjo mestnega vodovoda v Radovljici, kupila je hišo za učitelje v Radovljici, za služkinje je v Ljubljani ustanovila zavod Josephinum, štipendirala kiparja Ivana Zajca …

