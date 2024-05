Muzeji, primerni za otroke

Tudi muzeji so naredili korak naprej in se prilagodili otrokom (ponekod že predšolskim), ki jih aktivno vključujejo v dogajanje: omogočajo eksperimentiranje, ustvarjanje, uporabo vseh čutil, učenje skozi igro in jim na tak način novo znanje približajo prek izkušenj iz prve roke. Nekateri muzeji pripravljajo tudi občasne delavnice za otroke, zato pred obiskom preverite, kaj se dogaja.

V Prirodoslovnem muzeju so na ogled stalna razstava, občasne razstave in vitrine četrtletja. Obiskovalce po razstavah popeljejo zvočni vodniki in tiskani vodniki za odrasle in otroke. Osrednji eksponat Prirodoslovnega muzeja Slovenije predstavlja okostje mamuta, ki je staro okoli 20.000 let, otroke pa bo vsekakor pritegnil največji eksponat v muzeju – okostje brazdastega kita, poimenovanega Leonora.

Železniški muzej je začel nastajati v šestdesetih letih in se je v nekdanji kurilnici na Parmovi 35 postopoma razvil v manjši, a izoblikovan in celovit muzej. V osrednjem objektu, rotundi, je na ogled del zbirke parnih lokomotiv in drugih muzejskih vozil.

Od leta 2022 je v Šolskem muzeju (Plečnikov trg 1) na ogled interaktivna stalna razstava Šola je zakon, ki z različnimi izraznimi sredstvi sledi sodobnim muzeološkim spoznanjem. Z muzejskimi predmeti, dokumenti, maketami, ambientalnimi postavitvami in drugimi elementi nas popelje po zanimivostih iz zgodovine vzgoje in izobraževanja od prazgodovine do današnjih dni. Ogled razstave je tudi čustveno doživetje, popotovanje v mladost in v spomine na šolske dni. Če pa želite podoživeti, kako je bilo v šoli včasih, ste dobrodošli na »živo igro zgodovine«.