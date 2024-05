Konec marca je ministrstvo za kulturo grad Borl predalo v upravljanje javnemu zavodu Belana, ki ga je ustanovila občina Cirkulane. Grad je prve obiskovalce sprejel 20. aprila, ko so pripravili tudi dan odprtih vrat.

Obnova gradu Borl je potekala v okviru projekta Interpretacijsko-informacijski center območja Natura 2000 – Grad Borl. S projektom so povezali ozaveščanje o skrbi za naravo s prenovo kulturnih spomenikov, saj sta kultura in trajnostni razvoj nedeljivo prepletena.

Od začetka obnove leta 2020 je bila obnovljena tretjina gradu Borl: prvo dvorišče, v desnem traktu pa pritličje, prvo nadstropje in viteška dvorana. V prvem nadstropju je bil urejen interpretacijski center, v katerem je predstavljena biotska pestrost ob reki Dravi. Pod viteško dvorano v pritličju je urejena recepcija in manjša kavarna s sanitarijami.

V Društvu za oživitev gradu Borl so med pripravami na odprtje Borla tesno sodelovali z občino Cirkulane in JZ Belana Cirkulane, eden od pomembnih korakov je bil izobraževanje za vodnike po Borlu. Ves čas so razmišljali tudi o vsebinah, ki bi jih društvo lahko izvajalo na gradu v prihodnjih letih. Njihova velika želja je, da bi v gradu v prihodnje uredili muzej lokalne zgodovine.