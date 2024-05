Pulj, pristaniško mesto na obali Jadranskega morja, je eno najbolj očarljivih in zgodovinsko bogatih krajev na Hrvaškem. V antiki je bil pomembno rimsko mesto, znano kot Colonia Pietas Iulia Pola. Ta dediščina se še danes kaže in čuti skozi ostanke številnih antičnih zgradb. Najbolj prepoznaven je impresivni amfiteater Arena, ki je eden največjih in najbolje ohranjenih rimskih amfiteatrov na svetu. Zgrajen je bil v prvem stoletju našega štetja pod vladavino rimskega cesarja Avgusta. S svojo monumentalno arhitekturo in zgodovinskimi artefakti ponuja obiskovalcem vpogled v bogato zgodovino mesta in življenje v antičnem času. Poleg Arene je v Pulju še več antičnih znamenitosti. Med njimi sta tudi osrednji trg Forum in Herkulov tempelj, ki ga je dal Avgust zgraditi v čast bogu Herkulu.

Tradicionalni Dnevi antike

Antični časi v Pulju vsako leto oživijo z Dnevi antike. Obiskovalce popeljejo v čas rimskega imperija in jim omogočijo, da doživijo utrip življenja pred tisočletji skozi raznolike dogodke, predstave in dejavnosti. Žive podobe antike bodo obiskovalce v daljno preteklost popeljale s starodavno poroko, organizatorji pa bodo predstavili tudi običaje, značilne za čas pred rimsko poroko. Številni plesni in glasbeni nastopi bodo pričarali posebne oblike povezovanja in praznovanja. Na enem izmed dogodkov, ki bodo potekali v sklopu Dnevov antike, bodo razkrili tudi skrivnost starodavne izdelave parfumov. Del programa je rezerviran za vedno bolj priljubljeno delavnico Art & Wine, na kateri bodo umetnost združili z vinom in antičnimi motivi. Obiskovalci si bodo lahko od blizu ogledali gladiatorsko rezilo in spoznali gladiatorje, borce, ki so se bojevali s kratkimi meči. V Areni bodo potekali tudi pravi gladiatorski boji, ki predstavljajo dragocen del tritisočletne zgodovine mesta z okolico. Postregli bodo s kančkom antičnega herojstva in veliko adrenalina.