Ko se je bovški župan Valter Mlekuž zjutraj mimo Kanina peljal na srečanje s preostalimi župani iz regije in infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek, je bilo na našem najvišjem smučišču še dva metra snega. Pričakoval je, da bo izvedel kaj več o tem, ali je država pripravljena vlagati v smučišče in na sodelovanje z investitorjem, ki je pred prvomajskimi počitnicami oddal ponudbo za javno-zasebno partnerstvo, a bolj kot ne doživel hladen tuš. Ministrica mu je pojasnila, da ponudbo še preučujejo na ministrstvu za finance, datuma sestanka z občino in potencialnim vlagateljem mu zato ni potrdila. Je pa poudarila, da je Kanin še vedno v stoodstotni lasti občine in da so se reševanja Kanina lotili prepozno. »Vedelo se je, kdaj bo žičniškim napravam potekel rok uporabe in če bi se stvari lotili reševati pravočasno, bi mogoče danes lahko že imeli rešitev. Predvsem pa bomo morali stvari reševati s sodelovanjem in ne izsiljevanjem,« je bila jasna ministrica, potem ko je poslanec državnega zbora in Bovčan Danijel Krivec komentiral, da jim lahko ob takih odgovorih ministrice pomaga le še bog.

Spomnimo: občina Bovec po zaprtju kabinske žičnice, ki je po obisku inšpektorja prenehala obratovati lani jeseni, še naprej financira Sončni Kanin, ki upravlja smučišče in omogoča vzdrževanje opreme in ostalih naprav ter poplačuje upnike. »Brez tega bi danes imeli izropano in polomljeno smučišče, tako kot leta 2013,« pravi župan. Jasno pa je, da brez jasne prihodnosti smučišča družbe ne bodo mogli financirati v nedogled.

Poleg Križaja še goriški podjetniki?

Po izgubljeni zimski sezoni so v Bovec in Ljubljano začele prihajati ponudbe zasebnih investitorjev, Alenka Bratušek pravi, da so bile take ponudbe dve ali tri, vse potencialne vlagatelje pa so usmerili na bovško občino, ki je trenutno edina lastnica smučišča. Zanj se je denimo zanimalo srbsko podjetje Trgovinsko preduzeće Ri-komerc Beograd, posredno povezano z Olimpijskim centrom Jahorina. V njihovem imenu se je s predstavniki ministrstev pogovarjal Bojan Križaj. Zanimala naj bi jih vlaganja v smučišče Kanin, ob tem pa tudi naložbe v hotel, igrišča za golf in letališče. V Bovcu z njegovo ponudbo niso seznanjeni. »Te ponudbe nisem videl, Bojan Križaj pri meni še ni bil,« pravi Mlekuž. Je pa seznanjen s ponudbo, za katero po nekaterih informacijah stojijo goriški podjetniki, med njimi tudi Ivan Fornazarič, ki v Bovcu obnavlja hotel. »Ne vem, mogoče je zraven tudi on, to so ljudje, ki so vse svoje premoženje vložili v to, da so nekaj ustvarili,« je včeraj informacijo komentiral bovški župan, ki je s ponudniki podpisal pogodbo o molčečnosti, zagotavlja pa, da gre za zaupanja vredne ljudi.

Skupaj z njimi bi se želel kar čim prej sestati s pristojnimi ministrstvi. Do srečanja bi po besedah ministrice Alenke Bratušek lahko prišlo, ko na ministrstvu za finance preverijo, ali je ponudba skladna z zakonodajo. Njene vsebine ni razkrila, je pa dejala, da si sama želi resnega investitorja, ki se zaveda pomena in priložnosti, ki jih Kanin daje turizmu in gospodarstvu v regiji in tudi širše v Sloveniji. »Ne želim si investitorjev, ki pričakujejo od države celoten vložek, s katerim bi potem sami upravljali. Zame to ni javno-zasebno partnerstvo,« je poudarila.

Upad nočitev, sedem zaprtih hotelov

Valter Mlekuž je pojasnil, da je podpora Kaninu regijska, pri tem so ga podrli tako župani iz regije, kot tudi predsednik Furlanije-Julijske krajine. Poudarja pa, da brez pomoči države ne bo šlo in da časa za reševanje nimajo več veliko. Bovško je zaradi zaprtja Kanina po njegovih besedah zabeležilo precejšen upad nočitev, zaprtih je sedem hotelov. Temu pritrjuje tudi direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice Brigita Habjan Štolfa in poudarja, da se zaprtje Kanina pozna po vsej dolini, tudi v Goriških Brdih.

Ob vsej predzgodbi in očitkih o zamujenih priložnostih bovški župan vseeno upa, da se bo rešitev našla. »Govorimo o 50 milijonih evrov v roku štirih do petih let. Če država ne more dati vsako leto nekaj milijonov, da to zaženemo, potem pa ne vem...,« se sprašuje.

Bratuškova je včeraj povedala, da ministrstvo išče tudi druge zakonodajne možnosti za reševanje Kanina. Potrdila je navedbe podpredsednika vlade Mateja Arčona, da sta na mizi dve možnosti, javno-zasebno partnerstvo ali prenos smučarske infrastrukture na državo, ki nato lahko v infrastrukturo investira in jo da v upravljanje. Po njenem mnenju pa bi bilo najboljše in najlažje za vse, če najdejo primernega investitorja. »Pokazalo se je, da občina slabo upravlja s tem, skrbi pa me, da država sama ne bi bila nič kaj dosti boljši upravljalec,« je bila odkrita. x

*** 7 hotelov je v Bovcu zaprtih zaradi zaprtja Kanina. 50 mio. € bi po nekaterih izračunih potrebovali za njegov ponovni zagon.