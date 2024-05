32-letni vojaški pilot je umrl med nesrečo z lovskim letalom Jak-130, ki je treščilo ob pristajalno stezo v Bangladešu. Skupaj s kopilotom sta se sicer katapultirala, a je preživel le kopilot, ki pa je v kritičnem stanju.

Video shows how Bangladesh Air Force Yak-130 crashed, video further shows that the pilot lost the control over the jet.......