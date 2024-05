Marca letos so se mnogi obiskovalci nakupovalnega centra na Rudniku v parkirni hiši prvič od blizu srečali s subkulturo mladih navdušencev nad avtomobili, ki se radi dobivajo na neprijavljenih avtomobilskih srečanjih. Dogodek je dvignil prah tudi zaradi objestnega obnašanja nekaterih avtomobilskih navdušencev, ki so ovirali obiskovalce nakupovalnega središča in celo policiste, ki so prišli na prizorišče.

Policija je dogodek temeljito proučila. Že na samem prizorišču so ugotovili več cestno prometnih kršitev, med drugim zaradi povzročitve prometne nesreče, največ pa s področja tehnične brezhibnosti vozil. Zdaj so ugotovili tudi, kdo sta mladca, ki sta neposredno ovirala delo policijske patrulje, pri čemer je eden tudi udaril po policijskem vozilu. »Slednji je bil obravnavan zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev cestno prometne zakonodaje ter mu je bila izdana odločba v hitrem postopku,« so sporočili s policije. »Ker gre za tujca, ki mu je ob koncu aprila poteklo dovoljenje za začasno prebivanje, smo na pristojno Upravno enoto podali zadržke za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje.«

Drugi kršitelj je snemal in spodbujal neprimerno obnašanje. Ker je še mladoleten, so bili o njegovem ravnanju obveščeni starši. »Prav tako pa smo zaradi kršitev cestno prometne zakonodaje podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče,« so še dodali pri policiji.

V dveh mesecih izvedli 82 postopkov o prekrških

Po dogodku so policisti nadaljevali preventivno delo ter izvajali kontrole na lokacijah, kjer se pogosto dogajajo podobne kršitve. Na Policijski upravi Ljubljana so v 25 primerih sami zaznali ali bili obveščeni o različnih kršitvah, kjer so v sodelovanju z drugimi enotami nato izvedli celovite ukrepe.

V dveh mesecih po incidentu na Rudniku so izvedli 82 postopkov o prekrških zaradi kršitev zakonov o motornih vozilih in pravilih cestnega prometa. »V dveh primerih smo zaradi vožnje pod vplivom droge in prekoračene hitrosti v naselju nad 50km/h podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja smo zasegli štiri osebna vozila ter zoper kršitelje podali obdolžilne predloge.« Pri 16 vozilih so odkrili vgrajene nehomologirane dele ali naprave. Vozilom so zato odvzeli registrske tablice in jih izločili iz prometa. »Poleg tega smo zaradi drugih kršitev v 39 primerih izločili motorna vozila iz prometa. Zaznano in obravnavano je bilo tudi kaznivo dejanje ponarejanja listin oziroma registrskih tablic,« so še našteli.

»Policija ob vsakršni zaznavi takšnih dogodkov izvede ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi. Pri tem je že do sedaj in bo tudi v bodoče striktno ukrepala zoper vse kršitelje, ki s svojim ravnanjem ali vožnjo vozil ogrožajo varnost ljudi ali drugih udeležencev v prometu,« so opozorili. »Ponovno opozarjamo vse, ki organizirajo takšne dogodke, da so dolžni ravnati skladno z zakonodajo na področju javnega zbiranja in pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja, še posebej za dogodke, ki se odvijajo na javnih cestah ali drugih javnih površinah. Neustrezna organizacija takšnih prireditev, kjer ni v zadostni meri poskrbljeno za varnost tako udeležencev kot tudi posamičnih obiskovalcev ali naključnih prisotnih oseb, pomeni tudi odgovornost organizatorjev«

Vse obiskovalce takšnih prireditev ali naključne mimoidoče opozarjajo, naj pri pazijo na lastno varnost. Na starše mladoletnih oseb, ki so pogosto prisotni na teh dogodkih, pa apelirajo, naj se z mladostniki pogovorijo o odgovornem ravnanju ter nevarnostih takšnih dogodkov, na katerih so se drugod po svetu dogajali tudi že tragični primeri, ko so bili poškodovani bodisi vozniki, gledalci ali naključni mimoidoči.