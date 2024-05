»Skupaj s številnimi drugimi partnerji Ukrajine smo odločeni, da poskrbimo za vaš uspeh na bojišču,« je poudaril Blinken in dodal, da je nov paket ameriške vojaške pomoči za Ukrajino na poti. Po njegovih besedah bo imel ta resničen vpliv na razmere na fronti, kjer Ukrajinci že več kot dve leti bijejo boj z ruskimi silami.

Zelenski se je državnemu sekretarju ZDA zahvalil za pomoč, ki je po njegovih besedah ključna, pomembno pa je tudi, da orožje prispe čim prej. Kot je dejal, ukrajinska vojska v prvi vrsti potrebuje sisteme zračne obrambe, zlasti v regiji Harkov na vzhodu, kjer so ruske sile v okviru ofenzive v zadnjih dneh dosegle določene taktične uspehe.

Paket pomoči vsebuje strelivo za zračno obrambo, vključno z raketami zemlja-zrak, in raketne sisteme stinger. Vključuje tudi rakete himars, rakete dolgega dosega atacms in strelivo za havbice m777. Ukrajinski predsednik je zaprosil še za dva zračna obrambna sistema patriot za zaščito mesta Harkov in istoimenske regije, kjer ruske sile v zadnjih dneh napredujejo in zasedajo obmejne vasi.

Ameriški kongres je konec aprila odobril več kot 60 milijard dolarjev vreden paket pomoči za Ukrajino, prejšnji teden pa je vlada v Washingtonu napovedala še en paket vojaške pomoči v vrednosti okoli 400 milijonov dolarjev.

To je sicer Blinknov četrti obisk v Kijevu po februarju 2022, ko je Rusija začela invazijo na Ukrajino.