»Osebnostne motnje, zaradi katerih je moral biti zapornik zaprt v strogo varovani psihiatrični enoti, zaradi njegove napredujoče demence in poslabšanja fizičnega stanja ne pridejo do izraza,« je zapisalo deželno sodišče v Kremsu, kjer 89-letni Fritzl prestaja zaporno kazen.

Sodišče je v sporočilu za javnost ob razsodbi dodalo, da Fritzl ne predstavlja več tolikšne nevarnosti in ni verjetno, da bi storil še kako dejanje, ki bi povzročilo hude posledice..

S tem je deželno sodišče v Kremsu še enkrat potrdilo svojo odločitev, ki jo je že januarja sprejelo na podlagi najnovejšega mnenja sodnega izvedenca za psihiatrijo, vendar jo je nato marca razveljavilo višje deželno sodišče na Dunaju.

Fritzlova odvetnica Astrid Wagner je danes odločitev sodišča označila za velik uspeh. Do njegove premestitve bi lahko prišlo že v štirinajstih dneh, vnovična pritožba državnega tožilca pa je malo verjetna. Frizlova zagovornica je napovedala še, da bo vložila prošnjo za pogojni izpust, čeprav so sodniki odločili, da ta iz preventivnih razlogov trenutno ni mogoč.

Josef Fritzl je bil leta 2009 obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi incesta, več tisoč posilstev, zasužnjevanja, nezakonitega zadrževanja v ujetništvu, hudih groženj in povzročitve smrti iz malomarnosti.

Svojo hčer Elisabeth je od leta 1984, ko je bila stara 18 let, do aprila 2008 zadrževal v zvočno izolirani kleti svoje hiše v mestu Amstetten, kjer jo je posiljeval. V tem času mu je rodila sedem otrok. Danes 58-letna Fritzlova hči in njeni otroci so kasneje prevzeli novo identiteto.