Na posnetku ukrajinskega drona, ki ga je objavil britanski SkyNews, je videti več ruskih vojakov, ki zavzemajo mesto. Napredujejo v naseljenih območjih Vovčanska in zavzemajo stanovanjske hiše, poročajo s terena.

A Ukrainian soldier has shared drone footage from inside Vovchansk with Sky News' @HaynesDeborah showing Russian soldiers operating within the Ukrainian town. Read the full story: https://t.co/d32a8DIY7apic.twitter.com/NUqDKzNuKU — Sky News (@SkyNews) May 14, 2024

»To je šele prvi val ... Preizkušajo našo obrambo, pripravljajo topništvo. Ko bodo popolnoma zavzeli mesto, bo prišlo še zaledje,« je za britanski medij povedal poveljnik ukrajinskih izvidniških enot na tem območju. »Mesto ni bilo pripravljeno na to bombardiranje,« pravi, čeprav ukrajinsko vodstvo trdi, da so obrambo okrepili. Najbolj smrtonosne so po njegovem mnenju vodene bombe: »Mesto se bo spremenilo v množično grobišče,« je napovedal.

Ruske sile so mejo prečkale v petek in napadajo območja okoli mest Vovčansk in Lipci in Vovčansk, okoli dvajset oziroma pet kilometrov severovzhodno od Harkiva, drugega največjega mesta v Ukrajini. Napredovanje ruskih sil je potrdila tudi ukrajinska vojska.

V intervjuju za AFP je tajnik ukrajinskega sveta za varnost Oleksander Litvinjenko ocenil, da so Rusi v to regijo napotili več kot 30.000 vojakov. Po njegovih besedah mesto Harkiv, ki je imelo pred invazijo skoraj milijon in pol prebivalcev in je le 30 kilometrov oddaljeno od fronte, ni ogroženo.

Po oceni guvernerja regije Oleha Sinjehubova ruska vojska napada okoli 30 mest. Evakuirati so morali skoraj 6000 prebivalcev, 1600 pa jih bo še moralo zapustiti domove.