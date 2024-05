Avstrijsko podjetje Red Bull skrbno goji svojo javno podobo. Med drugim tudi z adrenalinskimi akcijami. Pred 12 leti je Avstrijec Felix Baumgartner za promocijo podjetja s padalom skočil iz vesolja, nedavno je na Islandiji japonski smučarski skakalec Rjoju Kobajaši na posebej za dogodek pripravljeni letalnici poskušal preleteti magično mejo 300 metrov. To mu sicer ni uspelo, saj je pristal pri še vedno zavidljivih 291 metrov. Na srečo sta v najnovejšem podvigu brez zapletov skozi odprtino med dvižnim in visečim delom Tower Bridga poletela v krilobleki (wingsuit) oblečena Avstrijca Marco Fürst in Marco Waltenspiel.

Avstrijca sta drzni polet pričela 12. maja pri rani uri 5.22 in v vsega 45 sekundah prepotovala 1200 metrov. Natančno sta smuknila skozi šivankino uho mostu in nato pristala na barkah, ki sta ju čakali na reki Temzi. Med poletom sta presegla hitrost 246 km/h. »Počutim se odlično,« je podvig komentiral Marco Fűrst. »Skok je bil lep in vse se je izšlo zelo dobro. V zadnjih dveh letih in pol sva vse temeljito premislila ter imela najboljše priprave in vaje.« Pred nedeljskim podvigom sta sicer opravila 200 poskusnih skokov.