Prebivalci naselja Leštane na obrobju Beograda teden dni po nasilnem dogodku še vedno ne morejo povsem dojeti, kaj se je zares zgodilo. Prejšnji torek okoli poldneva je namreč 23-letni moški vdrl v hišo, v kateri je sama živela 96-letna gospa. Iskal je denar, ko ga ni našel, pa je žensko napadel. »Sumi se, da je od nje zahteval denar, ko mu je rekla, da ga nima, pa jo je posilil. Najverjetneje ji je z roko zamašil usta in jo napadel. Nesrečna ženska je imela poškodbe po glavi in na zapestjih, ki si jih je verjetno poškodovala, ko se je branila pred napadalcem,« je za srbski Informer nekaj podrobnosti razkril vir blizu preiskave.

Gospo je našel njen vnuk. »Takoj je opazil, da je nekaj narobe, saj je bila hiša premetana. Babico je našel v modricah, naletel je tudi na nekaj sledi krvi. Takoj je poklical policijo, ki se je na klic nemudoma odzvala,« še poroča srbski portal. »Moški ji je sicer zagrozil, da jo bo ubil, če bo poklicala policijo. A njenega vnuka te grožnje niso prestrašile. Zaradi hitre prijave so osumljenca kmalu našli in prijeli na bližnjem pokopališču,« je še dodal neimenovani vir. Žrtev so odpeljali k zdravniku, kjer so ji oskrbeli rane.