ZDA zavračajo obtožbe o genocidu Izraela nad Palestinci v Gazi

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je v ponedeljek dejal, da to, kar se dogaja v Gazi, po mnenju ameriške vlade ni genocid, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dodal je, da so ZDA stališče do tega vprašanja predstavile tudi pred Meddržavnim sodiščem v Haagu.