Trump je na državnem sodišču New Yorka obtožen ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom Daniels, ki ga je prikazal kot stroške pravniških storitev.

Plačilo je izvršil Cohen, ki je na sodišču povedal, da mu je nekdanji finančni direktor Trumpove organizacije Allen Weisselberg, ki je trenutno v zaporu zaradi drugih finančnih poneverb, povezanih z delom za Trumpa, zagotovil, da bo denar dobil nazaj.

»Naredil sem vse, kar sem lahko, in še več, da bi zaščitil svojega šefa, kar sem počel že dolgo časa,« je dejal Cohen, ki je ključna in tudi zadnja priča tožilstva. Njegovo pričanje se bo nadaljevalo danes, ko bo na vrsti za navzkrižno zaslišanje Trumpova obramba.

Odvetniki bodo Cohena po pričakovanjih skušali prikazati kot patološkega lažnivca, ki mu ne gre zaupati. Dovolj je, da v to prepričajo le enega od 12 članov porote in Trump bo oproščen.

Melanijo so besede presenetile

Cohen je zaradi laganja kongresu, ko je še ščitil Trumpa, in zaradi finančnih poneverb preživel 13 mesecev v zaporu ter leto in pol v hišnem priporu. Tožilki Susan Hoffinger je priznal, da je leta lagal in ustrahoval ljudi v imenu Trumpa.

Cohen je med drugim opisal, kako je Trumpovo predsedniško kampanjo leta 2016 zajela panika, potem ko je bil objavljen videoposnetek, na katerem se Trump hvali, da lahko kot slavna oseba z ženskami počne, kar se mu zahoče - lahko jih tudi grabi za spolovila.

Cohen je dejal, da je takrat govoril s Trumpom in drugimi iz kampanje po telefonu iz Pariza in so tuhtali, kako preprečiti objavo zgodbe. Trump naj bi mu takrat naročil, naj medijem razloži, da je šlo le za tako imenovani pogovor iz slačilnice - izraz, ki naj bi ga skovala Melania Trump. »Tako mi je vsaj povedal,« je dejal Cohen.

Melania Trump je po objavi videoposnetka za CNN povedala, da so jo besede presenetile, čeprav je menila, da gre za pogovor med fanti, ko se skušajo hvaliti drug pred drugim.

Zaradi tega videoposnetka naj bi Trump od Cohena zahteval, naj nujno uredi zadevo s Stormy Daniels, ker kampanja novega udarca ne bi preživela.

Cohen zameril Trumpu

Daniels je prejšnji teden pričala, kako jo je Trump leta 2006 povabil v hotelsko sobo in prepričal v spolni odnos.

Daniels in Trump - pod psevdonimoma Peggy Peterson in David Dennison - sta podpisala sporazum o zaupnosti podatkov, ki ga je pripravil Cohen.

Cohen je med drugim tudi pričal, da je bil jezen, ko po Trumpovi zmagi na volitvah zanj ni bilo prostora v vladi, Trump pa mu je še pošteno oklestil božičnico. Jezen je bil tudi, ker je Trump zamujal z vračilom denarja za plačilo Daniels, zato je za vsak primer posnel njun telefonski pogovor, ki ga je sedaj slišala tudi porota. Posnetek dokazuje, da se je Trump zavedal, zakaj mora Cohenu vrniti denar.