Okoli pol četrte ure včeraj popoldan sta starejša mladoletnika v ljubljanskem Tivoliju od dveh drugih mladoletnikov zahtevala denar. Ker jima ga nista hotela dati, sta ju fizično napadla, jima ukradla nahrbtnik in peš pobegnila, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Policisti so na podlagi informacij in opisa enega od mladoletnikov prijeli v bližini, drugemu pa je uspelo pobegniti. Nedolgo zatem so ga našli na mestnem avtobusu. Za čas zbiranja obvestil so jima odvzeli prostost. Policisti so našli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancema.

O vseh ugotovljenih okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.