Za poraz je bila bržkone kriva slaba podaja Tima Hardawayja minuto in 10 sekund pred koncem pri zaostanku 91:94, ki mu je žogo ukradel Shai Gilgeous-Alexander in Jalen Williams je v protinapadu zadel za +5. Dallas se je nato približal na 96:94, a je najprej 10 sekund pred koncem le enega od dveh prostih metov zadel Dončić, nato še P.J. Washington, gostje pa so bili natančnejši in se veselili zmage.

Teksašani so pred tem dolgo nadzirali potek srečanja, imeli v prvem delu večkrat dvomestno prednost in na odmor odšli z vodstvom 54:43. Razlika se je sicer topila. A šest minut pred koncem je Dallas še vodil s 86:80, za izenačenje pa je s tremi zaporednimi koši poskrbel Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil s 34 točkami tudi prvi igralec večera. Ko je trojko dodal še Chet Holmgren, se je po delnem izidu 9:0 za goste začel lov na žalost neuspešni lov Dallasa, da reši lastno kožo.

Za Dallas je 21 točk in 12 skokov dosegel še P.J. Washington, manjkal pa je učinek Kyrieja Irvinga, ki je tekmo končal z devetimi točkami. Peta tekma bo v noči na četrtek v Oklahoma Cityju.

Na drugi tekmi večera so Boston Celtics slavili na vzhodu na gostovanju pri Cleveland Cavaliers s 109:102 in povedli s 3:1 v zmagah.

Jayson Tatum je ob zmagi dosegel 33 točk in enajst skokov, Jaylen Brown jih je dodal. Za Cleveland je Darius Garland dosegel 30 točk.