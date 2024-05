Videonadzor javnih površin: Občinske kamere z nejasnim učinkom

Ljubljanska parkirišča in tržnice imajo na območju Ljubljane 536 nadzornih kamer. Največje koncentracije so na parkiriščih in v garažah ter na glavni ljubljanski tržnici, kjer je kar 40 nadzornih kamer. Postavljene so bile zaradi večje varnosti območja, a obenem ni jasno, koliko, če sploh, so zmanjšale število nezakonitih dejanj, odkar so jih jeseni 2022 uvedli.