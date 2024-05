Župan nas bere

V rubriki N. N. smo nekajkrat, nazadnje še pred dnevi, v sliki in besedi opozorili, da so luči na elitnem Zmajskem mostu v središču Ljubljane v zelo slabem stanju, predvsem pa da so umazane, kar za eno glavnih mestnih turističnih atrakcij gotovo ni lepo. V noči na soboto smo opazili, da so se delavci lotili čiščenja in obnove luči, ki so ponovno zasijale. Še bolj pa nas veseli, da ljubljanski župan bere našo rubriko in njene nasvete upošteva.